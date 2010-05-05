Сегодня, 12:41 Греко-римская борьба, Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020. Расписание соревнований.

9-10 февраля в киевском спорткомплексе Меридиан состоится Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС. По заявлению организаторов, коими являются КДЮСШ «Школа спорта» при поддержке благотворительного фонда “Воля» и его основателя Валентина Манько, в турнире примут участие свыше 600-та участников из 9 стран Европы: Армения, Азербайджан, Италия, Литва, Белорусь, Молдова, Венгрия, Казахстан, а также лучшие борцы этой возрастной группы из Украины.



В турнире принимают участие борцы ниже следующих возрастных и весовых категорий:

2005-2006г.р – в/к: 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85кг; (допуск 0.5кг)

2002-2003г.р – в/к: 67, 97кг;

2008-2009г.р – в/к: 39кг;

2009-2010г.р – в/к: 26, 30, 33, 36кг;

2011-2012г.р – в/к: 24, 31кг;

2012-2013г.р – в/к: 29кг.

РАСПИСАНИЕ Открытого международного турнира, по греко-римской борьбе, посвящённого памяти погибших воинов АТО и ООС, КИЕВ-2020

Відео анонс Греко-римська боротьба міжнародний турнір з греко-римської боротьби присвячений пам‘яті загиблих воїнів АТО та ООС

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!