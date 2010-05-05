Сегодня, 12:41                    

Греко-римская борьба, Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020. Расписание соревнований.

РАСПИСАНИЕ Открытого международного турнира, по греко-римской борьбе, посвящённого памяти погибших воинов АТО и ООС, КИЕВ-2020 9-10 февраля в киевском спорткомплексе Меридиан состоится Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС.  По заявлению организаторов, коими являются КДЮСШ «Школа спорта» при поддержке благотворительного фонда “Воля» и его основателя Валентина Манько, в турнире примут участие свыше 600-та участников из 9 стран Европы: Армения, Азербайджан, Италия, Литва, Белорусь, Молдова, Венгрия, Казахстан, а также лучшие борцы этой возрастной группы из Украины.

В турнире  принимают участие борцы ниже следующих возрастных и весовых категорий:
2005-2006г.р – в/к: 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85кг; (допуск 0.5кг)
2002-2003г.р – в/к: 67, 97кг;
2008-2009г.р – в/к: 39кг;
2009-2010г.р – в/к: 26, 30, 33, 36кг;
2011-2012г.р – в/к: 24, 31кг;
2012-2013г.р – в/к: 29кг.


МАГАЗИН БОРЦОВОК с доставкой по всему миру. 
 ЗАКАЗ ЧЕРЕЗ: НАШ ВК | НАШ Instagram | НАШ FB | НАШ YOUTUBE

РАСПИСАНИЕ Открытого международного турнира, по греко-римской борьбе, посвящённого памяти погибших воинов АТО и ООС, КИЕВ-2020

Воскресенье 09.02.2020ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ
10:00 - Предварительные поединки во всех весовых категориях и возрастных группах.

Понедельник  10.02.2020 – ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ
10:00 - Финальные поединки во всех весовых категориях и возрастных группах.

Чтобы узнать результаты турнира, следите за обновлениями на сайте.

Відео анонс Греко-римська боротьба міжнародний турнір з греко-римської боротьби присвячений пам‘яті загиблих воїнів АТО та ООС

Наше приложение для iOS и Android

Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Греко-римская борьба, прямая онлайн видео трансляция, МТ посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020, смотреть
Греко-римская борьба, прямая онлайн видео трансляция, МТ посвященный памяти погибших
LIVE!
Дзюдо, Большой Шлем в Париже 08.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты соревнований во Франции, смотреть
Дзюдо, Большой Шлем в Париже 08.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты
LIVE!
Хоккей, Россия - Швеция 08.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где смотреть
Хоккей, Россия - Швеция 08.02.2020. ОНЛАЙН видео трансляция Шведских игр-Beijer, где
Результат матча!
Фигурное катание Чемпионат России среди юниоров, прямая онлайн видео трансляция произвольной программы - спортивные пары. Саранск-2020
Фигурное катание Чемпионат России среди юниоров, прямая онлайн видео трансляция
Результаты!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
UFC 247 fight card: Jon Jones - Dominick Reyes, ЮФС 247 файткард шоу: Джон Джонс - Доминик Рейес
UFC 247 fight card: Jon Jones - Dominick Reyes, ЮФС 247 файткард шоу: Джон Джонс - Доминик Рейес
Греко-римская борьба, Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020. Расписание соревнований.
Греко-римская борьба, Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020.
Анонс!
Хоккей сегодня 8 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Швеция. Расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 8 февраля, Шведские Игры-2020. Россия - Швеция. Расписание и результаты матчей.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»