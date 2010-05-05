Греко-римская борьба, Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020. Расписание соревнований.
9-10 февраля в киевском спорткомплексе Меридиан состоится Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС. По заявлению организаторов, коими являются КДЮСШ «Школа спорта» при поддержке благотворительного фонда “Воля» и его основателя Валентина Манько, в турнире примут участие свыше 600-та участников из 9 стран Европы: Армения, Азербайджан, Италия, Литва, Белорусь, Молдова, Венгрия, Казахстан, а также лучшие борцы этой возрастной группы из Украины.
В турнире принимают участие борцы ниже следующих возрастных и весовых категорий:
2005-2006г.р – в/к: 38, 41, 44, 48, 52, 57, 62, 68, 75, 85кг; (допуск 0.5кг)
2002-2003г.р – в/к: 67, 97кг;
2008-2009г.р – в/к: 39кг;
2009-2010г.р – в/к: 26, 30, 33, 36кг;
2011-2012г.р – в/к: 24, 31кг;
2012-2013г.р – в/к: 29кг.
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РАСПИСАНИЕ Открытого международного турнира, по греко-римской борьбе, посвящённого памяти погибших воинов АТО и ООС, КИЕВ-2020Воскресенье 09.02.2020 – ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ
10:00 - Предварительные поединки во всех весовых категориях и возрастных группах.
Понедельник 10.02.2020 – ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ | РЕЗУЛЬТАТЫ
10:00 - Финальные поединки во всех весовых категориях и возрастных группах.
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