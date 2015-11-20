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Греко-римская борьба, прямая онлайн видео трансляция, МТ посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020, смотреть

РАСПИСАНИЕ Открытого международного турнира, по греко-римской борьбе, посвящённого памяти погибших воинов АТО и ООС, КИЕВ-2020 Завтра, 9 февраля в киевском спорткомплексе Меридиан стартует Открытый международный турнир, посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС.  Ожидается, что в турнире примут участие свыше 600-от участников из 9 стран Европы: Армения, Азербайджан, Италия, Литва, Беларусь, Молдова, Венгрия, Казахстан, а также лучшие борцы этой возрастной группы из Украины.

Все схватки киевского турнира будут показаны в прямом эфире и если вам не удалось попасть на трибуны спорткомплекса Меридиан, то вы сможете посмотреть прямую онлайн видео трансляцию турнира прямо из дома или из любого другого места на Планете, где есть СЕТЬ. Комментирует Александр Пастухов, не пропустите прямой эфир из Киева.

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Прямая онлайн видео трансляция Открытого международного турнира, по греко-римской борьбе, посвящённого памяти погибших воинов АТО и ООС, КИЕВ-2020 КОВЕР А


Відео анонс Греко-римська боротьба міжнародний турнір з греко-римської боротьби присвячений пам‘яті загиблих воїнів АТО та ООС КИЛИМ Б

КИЛИМ С

КАНАЛ З КОМЕНТАРЕМ ОЛЕКСАНДРА ПАСТУХОВА

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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Греко-римская борьба, прямая онлайн видео трансляция, МТ посвященный памяти погибших воинов АТО и ООС, Киев-2020, смотреть
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