Назван Состав Сборной России по вольной, женской и греко-римской борьбе на Чемпионат Европы 2020 в Риме, смотрите
Вчера, главный тренер сборной России, основного претендента на награды Чемпионата Европы 2020 по вольной борьбе, Дзамболат Тедеев, огласил состав сборной РФ на предолимпийский Чемпионат Европы. В этот состав вошли практически все победители недавно минувшего Ярыгинского турнира 2020. ЗИсключение составил лишь лидер сборной в весе до 97кг и одна из главных звезд мировой борьбы - Абдулрашид Садулаев, Ему Тедеев предоставил место в команде безоговорочно. Далее знакомьтесь с составом вольников.
Вольная борьба. Чемпионат Европы-2020. Состав сборной России.До 57 кг. Азамат Тускаев.
До 61 кг. Александр Богомоев - победитель Европейских игр-2015.
До 65 кг. Курбан Шираев.
До 70 кг. Исраил Касумов - призер чемпионатов Европы (2016, 2017).
До 74 кг. Магомедрасул Газимагомедов - двукратный чемпион мира (2015, 2018), победитель Европейских игр-2015.
До 79 кг. Магомед Рамазанов.
До 86 кг. Артур Найфонов - чемпион Европы-2018, призер чемпионата мира (2019).
До 92 кг. Батырбек Цакулов.
До 97 кг. Абдулрашид Садулаев - олимпийский чемпион-2016, четырехкратный чемпион мира (2014, 2015, 2018, 2019), четырехкратный чемпион Европы (2014, 2015, 2018, 2019).
До 125 кг. Балдан Цыжипов.
Также известен состав женской сборной России на римский Чемпионат Европы 2020, знакомьтесь.
Вольная женская борьба. Чемпионат Европы-2020. Состав сборной России.До 50 кг. Милана Дадашева – бронзовый призер чемпионата Европы-2018
До 53 кг. Стальвира Оршуш – двукратная чемпионка Европы
До 55 кг. Ольга Хорошавцева – бронзовый призер чемпионата мира-2019
До 57 кг. Марина Симонян
До 59 кг. Любовь Овчарова – серебряный призер чемпионата мира - 2019
До 62 кг. Инна Тражукова – чемпионка мира-2019
До 65 кг. Мария Кузнецова – бронзовый призер Евроигр-2019
До 68 кг. Ханум Велиева - двукратная чемпионка мира среди юниоров
До 72 кг. Наталья Воробьева – олимпийская чемпионка-2012
До 76 кг. Екатерина Букина - бронзовый призер Олимпийских игр-2016
Ну и ранее главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили огласил состав классиков на Чемпионат Европы в Риме.
Греко-римская борьба. Чемпионат Европы-2020. Состав сборной России:До 55 кг. Виталий Кабалоев - чемпион Европы-2019
До 60 кг. Жамболат Локьяев
До 63 кг. Ибрагим Лабазанов
До 67 кг. Назир Абдуллаев
До 72 кг. Адам Курак - двукратный чемпион Европы (2014, 2018), призёр чемпионата мира (2015).
До 77 кг. Ислам Опиев - победитель первенства мира U-23 (2019)
До 82 кг. Шамиль Ожаев
До 87 кг. Александр Комаров - призер чемпионата Европы (2019)
До 97 кг. Александр Головин - призер Европейских игр (2019)
До 130 кг. Зураби Гедехаури
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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