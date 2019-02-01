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Футбол, Реал - Атлетико Мадрид 01.02.2019, ОНЛАЙН видео трансляция чемпионата Испании, где смотреть

1 февраля, на легендарном "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде состоится Центральный матч 22-го тура Испанской Ла Лиги. Очередное "Мадридское-Дерби" ожидает на любителей и поклонников футбола. Реал примет Атлетико.

Напомним, тремя неделями ранее команды встречались в финале Суперкубка страны или Кубке Короля. Тогда "сливочные" взяли верх лишь в серии после матчевых пенальти 4:1. Основное время игры завершилось без результативной ничьей. Сегодня, на мадридские коллективы ожидает не менее важная игра. На данный момент Реал возглавляет Примеру. В активе "бланкос" 46 набранных пункта, это на три больше, нежели у каталонской Барселоны. Матрасники находятся на 5-м месте. 36 пунктов набрала команда Диего Симеоне в прошедших встречал Ла Лиги.  

В предыдущем туре подопечные Зинедина Зидана одержали минимальную гостевую победу над Вальядолидом. В свою очередь, футболисты Атлетико не сумели дожать Леганес, сыграв безрезультатно 0:0. Не много голов забивает команда Симеоны в нынешнем сезоне. С потерей Гризманна дела в атаке идут не наилучшим образом.

Как непосредственно сложится "Мадридское Супер-Дерби", смотрите в прямом эфире на канале: «Матч! Футбол 1».

Начало трансляции матча Реал Мадрид - Атлетико в 17.00 по-Киеву, 18.00 московское время, Минск.

Реал - Атлетико, Онлайн трансляция 22-го тура Чемпионата Испании 2019/20, результат, счет матча...

Результат матча - минимальная победа Реала. Счет матча Реал - Атлетико 1-0 (0-0, 1-0)



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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