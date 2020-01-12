Вчера, 18:48 Футбол, Реал - Атлетико Мадрид 12.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала Суперкубка Испании, где смотреть

12 января, на стадионе "Король Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия) состоится финальный матч Суперкубка Испании 2019/20 годов. "Столичное Дерби" определит победителя суперкубка страны. Реал встретится с Атлетико. 12 января, на стадионе "Король Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия) состоится финальный матч Суперкубка Испании 2019/20 годов. "Столичное Дерби" определит победителя суперкубка страны. Реал встретится с Атлетико.





Накануне в полуфинале турнир "сливочные" переиграли Валенсию с итоговым счетом 3:2. В свою очередь, "матрасники" одержали волевую победу против каталонской Барселоны. Проигрывая по-счету 1:2 подопечные Диего Симеоне нашли в себе силы не только отыграться, а и вырвать победу. На 86-й минуте встречи Анхель Корреа забил победный гол.





Безусловно, команды готовились к предстоящей встречи и покажут свой максимум. Игра носит принципиальный характер...





Как непосредственно сложится очередное "Супер-дерби Мадрида" за престижный национальный Кубок, смотрите в прямом эфире на каналах: «Матч!» и «Матч! Футбол 1».





Начало трансляции матча Реал - Атлетико в 20.00 по-Киеву. 21.00 московское время, Минск.

Реал - Атлетико, Онлайн видео трансляция финала Суперкубка Испании 2019/20, результат, счет матча...

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!