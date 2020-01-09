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Футбол, Барселона - Атлетико 09.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция полуфинала Суперкубка Испании, где смотреть

9 января, на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия) состоится полуфинальный матч Суперкубка Испании 2019/20 годов. Каталонская Барселона встретится с мадридским Атлетико. Матч принципиальных соперников с участием звезд мирового футбола нас ожидает сегодня.

Напомним, первый финалист турнира определился вчера, где мадридский Реал переиграл Валенсию с итоговым счетом 3:1. Спустя несколько часов мы узнаем второго финалиста... Сине-гранатовые являются небольшим фаворитами игры. На данный момент Месси и компания убедительней выступают в Ла Лиге, да и все сильнейшие находятся сейчас в распоряжении Эрнесто Вальверде.

Что касается футболистов из Мадрида, то "матрасники" уступают каталонцам 5-ть баллов в чемпионате. Напомним,  предыдущая их очная игра состоялась чуть более месяца назад в рамках 15-го тура чемпионата. Тогда, команда Симеоне на собственном поле уступила с минимальным счетом. Единственный гол на свой счет записал лучший игрок мира - Лионель Месси. Аргентинец отличился за несколько минут до окончания основного времени матча.

Сумеют ли мадридцы взять реванш сегодня, и таким образом выйти в финал Суперкубка или же нас ожидает очередное Эль Классико, смотрите в прямом эфире на каналах: «Матч!» и «Матч! Футбол 1».

Начало трансляции матча Барселона - Атлетико в 21.00 по-Киеву. 22.00 московское время, Минск.

Барселона - Атлетико, Онлайн видео трансляция 1/2 финала Суперкубка Испании 2019/20, результат, счет матча...

Результат матча победа Атлетико. Счет игры Барселона - Атлетико 2:3 (0-0, 2-3).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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Футбол, Барселона - Атлетико 09.01.2020. ОНЛАЙН видео трансляция полуфинала Суперкубка Испании, где смотреть
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