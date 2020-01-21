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Водное поло, Россия - Италия 21.01.2020. Онлайн видео трансляция четвертьфинала чемпионата Европы в Венгрии среди женщин, где смотреть

21 января, в бассейне спортивного комплекса "Дунай-Арена" в Будапеште (Венгрия), где сейчас продолжается 18-й чемпионат Европы по водному поло среди женщин, состоится четвертьфинальный матч турнира. Сборная России встретится с командой Италии.

Напомним, ватерполистки РФ завершили групповой этап на втором месте. Подопечные Александра Гайдукова одержали 4 победы при 1 поражение. С разницей в один мяч россиянки уступили венгеркам, 8:9.

Что касается нынешних оппоненток, то ватерполистки Италии финишировали на третьем месте в группе В. Итальянки уверенно переиграли соперниц из Франции, Израиля и Германии, а также без особых шансов уступили испанкам и 10:16 и ватерполисткам Нидерландов 4:10.

Безусловно, в  плей-офф легкой прогулки быть не может. Команде Гайдукова нужно показывать свой максимум, чтобы пройти дальше. Как непосредственно сложится игра, и сумеет ли сборная РФ пробиться в полуфинал Евро-2020,  смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! АРЕНА.
Начало трансляция матча Россия - Италия в 18:00 московское время.

Россия - Италия, 1/4 финала Чемпионата Европы по ватерполо-2020. Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной России. Счет игры Россия - Италия 13:7 (3-2, 3-3, 4-1, 3-1).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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