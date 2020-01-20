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Водное поло, Россия - Грузия 20.01.2020. Онлайн видео трансляция чемпионата Европы в Венгрии среди мужчин, где смотреть

20 января, в бассейне СК "Дунай-Арена", Будапешт (Венгрия), где сейчас продолжается 34-й чемпионат Европы по водному поло среди мужчин, состоится матч 1/8 финала турнира. Сборная России оспорит путевку в четвертьфинал континентального первенства кс командой Грузии. Напомним, победители предстоящего матча в 1/4 финала встретятся с хозяевами чемпионата, ватерполистами Венгрии.

Обе команды одержали по одной победе в группе. Вместе с тем, россияне финишировали 2-ми. Грузины на 3-м месте. Фаворитами сегодняшней игры являются подопечные Сергея Евстигнеева. Российская сборная выше классом, и просто обязана проходить нынешнего соперника. Как непосредственно сложится матч, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! АРЕНА.

Начало трансляция матча Россия - Грузия в 19:30 московское время.

Россия - Грузия, 1/8 финала Чемпионата Европы по ватерполо-2020. Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной России. Счет игры Россия - Грузия 14:13 (6-4, 3-2, 2-4, 3-3).



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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