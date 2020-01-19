Вчера, 16:12 Водное поло, Россия - Греция 19.01.2020. Онлайн видео трансляция чемпионата Европы в Венгрии, где смотреть

19 января, в спортивном комплексе "Дунай-Арена", Будапешт (Венгрия), где сейчас продолжается 18-й чемпионат Европы по водному поло среди женщин, состоится игра 5-го и заключительного тура в группе А. Сборная России сыграет с командой Греции. Ватерполистки России и Греции разыграют второе итоговое место в секстете А. 19 января, в спортивном комплексе "Дунай-Арена", Будапешт (Венгрия), где сейчас продолжается 18-й чемпионат Европы по водному поло среди женщин, состоится игра 5-го и заключительного тура в группе А. Сборная России сыграет с командой Греции. Ватерполистки России и Греции разыграют второе итоговое место в секстете А.





На данный момент у команд по 9-ть набранных баллов. Обе команды уверенно разобрались с соперницами из Словакии, Сербии и Хорватии, а также уступили венгеркам. Правда, подопечные Александра Гайдукова проиграли венгеркам всего лишь в один мяч, 8:9. Гречанки более крупно уступили местным фавориткам с итоговым счетом 10:13.





Как непосредственно сложится заключительный матч в группе для Екатерины Прокофьевой и компании против серьезных оппоненток, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: МАТЧ! АРЕНА.





Начало трансляция матча Россия - Греция в 19:30 московское время.

Россия - Греция, Чемпионат Европы по ватерполо-2020. 5-й тур группового этапа, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа сборной России. Счет игры Россия - Греции 12:7 (1-3, 4-3, 3-0, 4-1).

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Автор / Эгор Макаров для Wrestlingua.com

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