Сегодня, 12:13 Вольная борьба, МТ Яшар Догу 11.01.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция из Стамбула.

Сегодня, 11 января, на коврах "Baicilar Olympic Sport Hall" в Стамбуле (Турция) продолжится 48-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Yasar Dogu-2020.



Во второй день соревнований будут сражаться мужчины весовых категорий 61-74-79-92-125кг и женщины весовых категорий 53-59-65-72кг.



Согласно регламенту у женщин сегодня соревнований завершатся а вот мужчины в весах 61-74-79-92-125кг лишь определят финалистов.



Также кульминацией текущего дня борьбы на Яшар Догу-2020 станут финалы в весовых категориях 57-65-70-86-97Kg.









ФИНАЛЬНЫЕ ПАРЫ 2-го дня МТ Яшар Догу 2020

за бронзу:

финал:

за бронзу:

финал:

утешительные:

за бронзу:

финал:

за бронзу:

финал:

утешительные:

за бронзу:

финал:

в 10.00 по-Киеву, 11.00 Москва, Минск.

Вольная борьба, Прямая трансляция международного турнира Yasar Dogu 2020. Ковер А

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Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com

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