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Вольная борьба, МТ Яшар Догу 11.01.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция из Стамбула.

Сегодня, 11 января, на коврах "Baicilar Olympic Sport Hall" в Стамбуле (Турция) продолжится 48-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Yasar Dogu-2020. 

Во второй день соревнований будут сражаться мужчины весовых категорий 61-74-79-92-125кг и женщины весовых категорий 53-59-65-72кг.

Согласно регламенту у женщин сегодня соревнований завершатся а вот мужчины в весах 61-74-79-92-125кг лишь определят финалистов.
 
Также кульминацией текущего дня борьбы на Яшар Догу-2020 станут финалы в весовых категориях 57-65-70-86-97Kg. 


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ВИДЕО ЗАПИСЬ ПРЯМОЙ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ ДЕНЬ-1

ФИНАЛЬНЫЕ ПАРЫ 2-го дня МТ Яшар Догу 2020

57кг
за бронзу:
Петр Константинов (Россия) -
Афган Хашалов (Азербайджан) -

финал:
Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан) - Георгий Вангелов (Болгария)
65кг
за бронзу:
Мехмет Эмин Огут (Турция) - Керим Ходжаков (Туркменистан)
Чингисхан Эрдоган (Турция) -

финал:
Али Рахимзаде (Азербайджан) - Эдеми Болквадзе (Грузия)
70кг
утешительные:
Виктор Рассадин (Россия) - Алексей Борута (Украина)

за бронзу:
Ильяс Жумай (Казахстан) -
Сервет Джошкун (Турция) -

финал:
Ильяс Бекбулатов (Узбекистан) - Хайдар Явуз (Турция)
86кг
за бронзу:
Джабраил Гасанов (Азербайджан) -
Аслан Дзицоев (Казахстан) - Сандро Аминашвили (Грузия)

финал:
Ахмед Магомаев (Болгария) - Селим Яшар (Турция)
97кг
утешительные:
Юнус Эмре Деде (Турция) - Магомед Закариев (Украина)

за бронзу:
Зурико Урташвили (Грузия) - Зиямухаммет Сапаров (Туркмен)
Магомед Ибрагимов (Узбекистан) -

финал:
Гиви Мачарашвили (Грузия) - Альберт Саритов (Румыния)

Начало предварительного раунда в 10.00 по-Киеву, 11.00 Москва, Минск. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн видео трансляцию второго соревновательного дня Yasar Dogu 2020. По завершению борьбе, здесь же будет доступна видео запись борцовского дня. 

Вольная борьба, Прямая трансляция международного турнира Yasar Dogu 2020. Ковер А


LIVE Streaming Yasar Dogu 2020 free style wrestling MAT B

Вільна боротьба, Яшар Догу 2020, пряма онлайн відео трансляція КИЛИМ С

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Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com
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