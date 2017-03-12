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Вольная борьба, МТ Яшар Догу-2020. РЕЗУЛЬТАТЫ из Стамбула.

10-13 января, на коврах "Baicilar Olympic Sport Hall" в Стамбуле (Турция) прошел 48-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Yasar Dogu-2020.

Предлагаем вашему вниманию, полные технические результаты 48-го международного турнира по вольной борьбе Яшар Догу 2020. 


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ВИДЕО ЗАПИСЬ ПРЯМОЙ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ ДЕНЬ-1

ВИДЕО ЗАПИСЬ ПРЯМОЙ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИИ ДЕНЬ-2

ВИДЕО ЗАПИСЬ ПРЯМОЙ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ДЕНЬ-3

Результаты МТ Яшар Догу 2020, вольная борьба, мужчины

57 кг
1. Георгий Вангелов (Болгария)
2. Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан)
3. Петр Константинов (Россия)
3. Афган Хашалов (Азербайджан)
5. Али Карабога (Турция)
5. Равшан Сеидов (Туркменистан)

61 кг
1. Хамза Аладжа (Турция)
2. Интигам Велизадэ (Азербайджан)
3. Реджеп Топал (Турция)
3. Мунир Реджеп Акташ (Турция)
5. Теймураз Ванишвили (Грузия)
5. Джамшед Шарифов (Таджикистан)

65 кг
1. Али Рахимзаде (Азербайджан)
2. Эдеми Болквадзе (Грузия)
3. Керим Ходжаков (Туркменистан)
3. Туран Байрамов (Азербайджан)
5. Мехмет Эмин Огут (Турция)
5. Чингисхан Эрдоган (Турция)

70 кг
1. Ильяс Бекбулатов (Узбекистан)
2. Хайдар Явуз (Турция)
3. Виктор Рассадин (Россия)
3. Агахусейн Мустафаев (Азербайджан)
5. Ильяс Жумай (Казахстан)
5. Сервет Джошкун (Турция)

74 кг
1. Али-Паша Умарпашаев (Болгария)
2. Георгий Сулава (Грузия)
3. Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан)
3. Якуп Гор (Турция)
5. Тогрул Аскеров (Азербайджан)
5. Зураб Капраев (Румыния)

79 кг
1. Абубакр Абакаров (Азербайджан)
2. Ахмет Батухан Киш (Турция)
3. Мухаммет Нури Котаноглу (Турция)
3. Нури Темур (Турция)
5. Рамазан Сары (Турция)
5. Мерт Чикмаз (Турция)

86 кг
1. Селим Яшар (Турция)
2. Ахмед Магомаев (Болгария)
3. Осман Нурмагомедов (Азербайджан)
3. Сандро Аминашвили (Грузия)
5. Джабраил Гасанов (Азербайджан)
5. Аслан Дзицоев (Казахстан)

92 кг
1. Асланбек Алборов (Азербайджан)
2. Давид Марсагишвили (Грузия)
3. Шамиль Зубаиров (Азербайджан)
3. Иракли Мцитури (Грузия)
5. Давид Пирузашвили (Грузия)
5. Ерхан Ялайджи (Турция)

97 кг
1. Альберт Саритов (Румыния)
2. Гиви Мачарашвили (Грузия)
3. Зурико Урташвили (Грузия)
3. Магомед Ибрагимов (Узбекистан)
5. Зиямухаммет Сапаров (Туркменистан)
5. Магомед Закариев (Украина)

125 кг
1. Джамаледдин Магомедов (Азербайджан)
2. Танжу Чемиджи (Турция)
3. Хасанбой Рахимов (Узбекистан)
4. Хусейн Чивелек (Турция)


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Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com
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