Сегодня, 15:51 Вольная борьба, МТ Яшар Догу-2020. РЕЗУЛЬТАТЫ из Стамбула.

10-13 января, на коврах "Baicilar Olympic Sport Hall" в Стамбуле (Турция) прошел 48-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Yasar Dogu-2020.



Предлагаем вашему вниманию, полные технические результаты 48-го международного турнира по вольной борьбе Яшар Догу 2020.

















Результаты МТ Яшар Догу 2020, вольная борьба, мужчины

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Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com

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2. Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан)3. Петр Константинов (Россия)3. Афган Хашалов (Азербайджан)5. Али Карабога (Турция)5. Равшан Сеидов (Туркменистан)2. Интигам Велизадэ (Азербайджан)3. Реджеп Топал (Турция)3. Мунир Реджеп Акташ (Турция)5. Теймураз Ванишвили (Грузия)5. Джамшед Шарифов (Таджикистан)2. Эдеми Болквадзе (Грузия)3. Керим Ходжаков (Туркменистан)3. Туран Байрамов (Азербайджан)5. Мехмет Эмин Огут (Турция)5. Чингисхан Эрдоган (Турция)2. Хайдар Явуз (Турция)3. Виктор Рассадин (Россия)3. Агахусейн Мустафаев (Азербайджан)5. Ильяс Жумай (Казахстан)5. Сервет Джошкун (Турция)2. Георгий Сулава (Грузия)3. Хаджимурад Гаджиев (Азербайджан)3. Якуп Гор (Турция)5. Тогрул Аскеров (Азербайджан)5. Зураб Капраев (Румыния)2. Ахмет Батухан Киш (Турция)3. Мухаммет Нури Котаноглу (Турция)3. Нури Темур (Турция)5. Рамазан Сары (Турция)5. Мерт Чикмаз (Турция)2. Ахмед Магомаев (Болгария)3. Осман Нурмагомедов (Азербайджан)3. Сандро Аминашвили (Грузия)5. Джабраил Гасанов (Азербайджан)5. Аслан Дзицоев (Казахстан)2. Давид Марсагишвили (Грузия)3. Шамиль Зубаиров (Азербайджан)3. Иракли Мцитури (Грузия)5. Давид Пирузашвили (Грузия)5. Ерхан Ялайджи (Турция)2. Гиви Мачарашвили (Грузия)3. Зурико Урташвили (Грузия)3. Магомед Ибрагимов (Узбекистан)5. Зиямухаммет Сапаров (Туркменистан)5. Магомед Закариев (Украина)2. Танжу Чемиджи (Турция)3. Хасанбой Рахимов (Узбекистан)4. Хусейн Чивелек (Турция)