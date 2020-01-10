Сегодня, 20:36 Вольная борьба, Яшар Догу 10.01.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция турнира из Стамбула.

10 января, на коврах "Baicilar Olympic Sport Hall" в Стамбуле (Турция) стартует 48-й международный турнир по вольной борьбе среди мужчин и женщин Yasar Dogu-2020.



В первый день будут сражаться за награды женщины весовых категорий 50-57-68Kg. А мужчины весовых категорий 57-65-70-86-97Kg определят финалистов.









Начало предварительного раунда в 10.00 по-Киеву, 11.00 Москва, Минск. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн видео трансляцию первого соревновательного дня. По завершению борьбе, здесь же будет доступна видео запись борцовского дня.

Вольная борьба, Прямая трансляция международного турнира Yasar Dogu 2020. Ковер А

LIVE Streaming Yasar Dogu 2020 free style wrestling MAT B

Вільна боротьба, Яшар Догу 2020, пряма онлайн відео трансляція КИЛИМ С

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Автор / Иван Синчук для Wrestlingua.com

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