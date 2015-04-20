Мемориал Маттео Пелликоне-2020 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание рейтингового турнира в Риме.

15 - 18 января, на коврах Олимпийского центра "Маттео Пелликоне" в Риме (Италия) состоится 1-й в году международный рейтинговый турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе. Планируется, что в соревнованиях примут участие ведущие борцы мира. В том числе, местная звезда вольной борьбы - Франк Чамизо. Борцовская делегация из США во главе с Олимпийским чемпионом Кайлом Снайдером (97кг). Также, посоревноваться на римских коврах приедет сборная Украины.