Мемориал Маттео Пелликоне-2020 по вольной, греко-римской и женской борьбе. Расписание рейтингового турнира в Риме.
15 - 18 января, на коврах Олимпийского центра "Маттео Пелликоне" в Риме (Италия) состоится 1-й в году международный рейтинговый турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе. Планируется, что в соревнованиях примут участие ведущие борцы мира. В том числе, местная звезда вольной борьбы - Франк Чамизо. Борцовская делегация из США во главе с Олимпийским чемпионом Кайлом Снайдером (97кг). Также, посоревноваться на римских коврах приедет сборная Украины.
Расписание Memorial Matteo Pellicone, Rome-2020: (время Киевское).
15 января
11:30 - 16:00 Предварительный раунд и утешительные схватки ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА: 55-60-63-67-87-97 и 130кг.
19:00 - 21:30 ФИНАЛЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА: 55-60-63-67-87-97 и 130кг.
16 января
11:30 - 16:00 Предварительный раунд и утешительные схватки ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА: 72-77-82 кг. ЖЕНСКАЯ БОРЬБА: 57-62-68-76кг.
19:00 - 21:30 ФИНАЛЫ: ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА: 72-77-82 кг. ЖЕНСКАЯ БОРЬБА: 57-62-68-76кг.
17 января
11:30 - 16:00 Предварительный раунд и утешительные схватки ВОЛЬНАЯ БОРЬБА: 97 и 125 кг. ЖЕНСКАЯ БОРЬБА: 50-53-55-59-65-72кг.
19:00 - 21:30 ФИНАЛЫ: ВОЛЬНАЯ БОРЬБА: 97 и 125 кг. ЖЕНСКАЯ БОРЬБА: 50-53-55-59-65-72кг.
18 января
11:30 - 16:00 Предварительный раунд и утешительные схватки ВОЛЬНАЯ БОРЬБА: 57-61-65-70-74-79-86-92кг.
19:00 - 21:30 - ФИНАЛЫ: ВОЛЬНАЯ БОРЬБА: 57-61-65-70-74-79-86-92кг.
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!