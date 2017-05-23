Греко-римская борьба, турнир Маттео Пелликоне-2020, ОНЛАЙН видео трансляция из Рима. Смотреть
15 января, на коврах Олимпийского центра "Маттео Пелликоне" в Риме (Италия) стартует рейтинговый турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе. Сегодня в борьбу за награды вступят борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях до - 55, 60, 63, 67, 87, 97 и 130кг.
В том числе, за награды поборются борцы-классики из Украины: Андрей Семенчук (55кг), Игорь Курочкин (60кг), Дмитрий Цымбалюк (63кг), Семен Новиков (97кг) и Владислав Вороний (130кг). Не будет на соревнованиях россиян у которых в эти дни проходит национальный чемпионат.
Ниже по-тексту предлагаем вам смотреть прямую видео трансляцию. Не пропустите борцовские баталии из Рима...Расписание соревнований смотрите ЗДЕСЬ.
Начало прямого эфира Мемориала Маттео Пелликоне в 11:30 по-Киеву.
Греко-римская борьба, турнир памяти Маттео Пелликоне, Прямая онлайн видео трансляция из Италии. Смотреть прямой эфир сегодня 15 января.
Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!