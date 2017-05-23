Греко-римская борьба, турнир Маттео Пелликоне-2020, ОНЛАЙН видео трансляция из Рима. Смотреть

15 января, на коврах Олимпийского центра "Маттео Пелликоне" в Риме (Италия) стартует рейтинговый турнир по вольной, греко-римской и женской борьбе. Сегодня в борьбу за награды вступят борцы греко-римского или классического стиля в весовых категориях до - 55, 60, 63, 67, 87, 97 и 130кг.