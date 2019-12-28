Лыжные гонки сегодня 28.12.2019, Тур де Ски. Расписание и результаты масс-стартов в Ленцерхайде.
28 декабря, в швейцарском Ленцерхайде, стартует лыжная многодневка «Тур де Ски» сезона 2019/20 годов. Открывать престижнейший лыжный тур будут гонки с массовым стартом свободным стилем. Сначала на дистанцию 10 км выйдут женщины. Затем, после короткого перерыва, 15 км коньковым ходом побегут мужчины. Отметим, главными претендентами на победу являются норвежцы. Вместе с тем, ожидаем приятных сюрпризов от российских лыжников.
Ниже по-тексту предлагаем Вам ознакомиться со старт-листами гонок с массовым стартом у женщин и мужчин. Следите за обновлениями на странице...
Старт-лист Масс-старта у женщин качайте:
Старт-лист Масс-старта у мужчин качайте:
Лыжные гонки. Тур де Ски 2019/20 в швейцарском Ленцерхайде. Расписание и результаты гонок на 28.12.2019. (Московское время).
14:45 ЖЕНЩИНЫ, МАСС-СТАРТ 10 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
16:15 МУЖЧИНЫ, МАСС-СТАРТ 15 КМ, СВОБОДНЫЙ СТИЛЬ - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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