Лыжи, Тур де Ски, Масс-старт у мужчин 28.12.2019, ОНЛАЙН трансляция из швейцарского Ленцерхайда, где смотреть
28 декабря, на лыжне швейцарского Ленцерхайда, где сегодня стартовала лыжная многодневка "Тур де Ски 2020", состоится гонка с массовым стартом свободным стилем у мужчин на 15км. Всего 86 лыжников примут участие в забеге.
Под первым номером на трассу выйдет лидер последних сезонов, норвежец - Йоханнес Хёсфлот Клебо. Клебо уверенно начал сезон, и по-праву является главным претендентом на победу в мини-турнире. Что касается российских лыжников, то в первую очередь шансы на успех имеют Александр Большунов и Сергей Устюгов. На нынешнем "Тур де Ски" достаточно много гонок коньковым ходом, а это, безусловно, на руку Устюгову.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом на мужской масс-старт свободным стилем 15 км сборной России.
Россия: 3. Александр Большунов, 6. Сергей Устюгов, 18. Андрей Ларьков, 20. Глеб Ретивых, 21. Денис Спицов, 23. Андрей Мельниченко, 34. Иван Якимушкин, 49. Артём Мальцев.
Полный стартовый протокол сегодняшнего забега смотрите ЗДЕСЬ.
Начало видео трансляции гонки в 16:15 московское время.
Лыжи, Тур де Ски в Ленцерхайде-2019, мужчины, масс-старт коньковым ходом 15км. Онлайн видео трансляция, результаты гонки...1) Устюгов Сергей (Россия) - 33:19.1
2) KLAEBO Johannes Hoesflot (Норвегия) +4.0
2) Большунов Александр (Россия) +4.0
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4) IVERSEN Emil (Норвегия) +7.2
5) NYENGET Martin Loewstroem (Норвегия) +8.6
ПРОТОКОЛ:
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!