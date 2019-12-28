Сегодня, 13:39 Лыжи, Тур де Ски, Масс-старт у мужчин 28.12.2019, ОНЛАЙН трансляция из швейцарского Ленцерхайда, где смотреть

28 декабря, на лыжне швейцарского Ленцерхайда, где сегодня стартовала лыжная многодневка "Тур де Ски 2020", состоится гонка с массовым стартом свободным стилем у мужчин на 15км. Всего 86 лыжников примут участие в забеге. 28 декабря, на лыжне швейцарского Ленцерхайда, где сегодня стартовала лыжная многодневка "Тур де Ски 2020", состоится гонка с массовым стартом свободным стилем у мужчин на 15км. Всего 86 лыжников примут участие в забеге.





Под первым номером на трассу выйдет лидер последних сезонов, норвежец - Йоханнес Хёсфлот Клебо. Клебо уверенно начал сезон, и по-праву является главным претендентом на победу в мини-турнире. Что касается российских лыжников, то в первую очередь шансы на успех имеют Александр Большунов и Сергей Устюгов. На нынешнем "Тур де Ски" достаточно много гонок коньковым ходом, а это, безусловно, на руку Устюгову.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом на мужской масс-старт свободным стилем 15 км сборной России.





Ро сс ия: 3. Александр Большунов, 6. Сергей Устюгов, 18. Андрей Ларьков, 20. Глеб Ретивых, 21. Денис Спицов, 23. Андрей Мельниченко, 34. Иван Якимушкин, 49. Артём Мальцев.









Начало видео трансляции гонки в 16:15 московское время.

Лыжи, Тур де Ски в Ленцерхайде-2019, мужчины, масс-старт коньковым ходом 15км. Онлайн видео трансляция, результаты гонки...

1) Устюгов Сергей (Россия) - 33:19.1

2) KLAEBO Johannes Hoesflot (Норвегия) +4.0

2) Большунов Александр (Россия) +4.0

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...4) IVERSEN Emil (Норвегия) +7.25) NYENGET Martin Loewstroem (Норвегия) +8.6