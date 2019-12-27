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Фигурное катание 27.12.2019, Чемпионат России, Произвольная программа у мужчин, танцевальные дуэты. Прямая Онлайн видео трансляция из Красноярска, где смотреть

27 декабря, на ледовой площадке "Платинум Арены" в Красноярске, состоится второй соревновательный день Чемпионата России-2020 по фигурному катанию. Сегодня определятся победители и призеры в мужском одиночном катании. Лучший танцевальный дуэт страны, а также нас ожидает короткая программа у женщин, где нешуточная борьба развернется между юными воспитанницами Этери Тутберидзе.

Сначала на красноярский лед выйдут танцевальные дуэты. Лидерами после ритмик-танца являются Виктория Синицина и Никита Кацалапов. У Вики с Никитой 88.43. Второй результат показали Александра Степанова – Иван Букин у которых 87.13 набранных пунктов.

Затем мы увидим выступление мужчин-одиночников. В этом виде, лучший короткий прокат показал питерский фигурист Макар Игнатов. Игнатов сенсационно выиграл обязательную программу с 88.88 баллами. Дмитрий Алиев был лишь 4-м (87.35). Александр Самарин провалил прокат с 80.68 пунктами и лишь 8-м местом.

В заключение на "Платинум Арене" мы увидим женское одиночное катание. Сразу 4 фигуристки имеют шансы на успех. В первую очередь, это недавняя триумфаторша финального Гран-при в Турине - Анна Щербакова, а также Алена Косторная, Александра Трусова и 2-кратная чемпионка мира - Евгения Медведева. Жене будет крайне тяжело противостоять юным дарованиям...

Расписание 2-го соревновательного дня Чемпионата России-2020 в Красноярске смотрите ЗДЕСЬ. Прямую трансляцию соревнований смотрите на 1-М КАНАЛЕ и САЙТЕ.

Начало выступлений в 09:30 московское время.

ОНЛАЙН РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПРОГРАММА: МУЖЧИНЫ | ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ДУЭТЫ
КОРОТКАЯ ПРОГРАММА: ЖЕНЩИНЫ

Фигурное катание, 27.12.2019 Ростелеком-Чемпионат России 2020, ОНЛАЙН видео трансляция и результаты из Красноярска, смотреть...

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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Фигурное катание 27.12.2019, Чемпионат России, Произвольная программа у мужчин, танцевальные дуэты. Прямая Онлайн видео трансляция из Красноярска, где смотреть
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