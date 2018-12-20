Вчера, 15:40 Фигурное катание сегодня 27 декабря, Чемпионат России-2020. Расписание и результаты в Красноярске.

27 декабря, на льду "Платинум Арены" в Красноярске, пройдет второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию 2020 года. Открывать программу второго дня будет произвольный танец у танцевальных дуэтов. Затем, чемпиона страны определят фигуристы, исполнив свою произвольную программу. В заключение мы станем свидетелями короткой программы у женщин. 27 декабря, на льду "Платинум Арены" в Красноярске, пройдет второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию 2020 года. Открывать программу второго дня будет произвольный танец у танцевальных дуэтов. Затем, чемпиона страны определят фигуристы, исполнив свою произвольную программу. В заключение мы станем свидетелями короткой программы у женщин.





Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений ведущих фигуристов и фигуристок страны. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению соревновательного дня. Следите за обновлениями на странице...

Фигурное катание, Ростелеком-Чемпионат России 2020, расписание и результаты выступлений в Красноярске 27.12.2019: (Московское время).





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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