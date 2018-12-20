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Фигурное катание сегодня 27 декабря, Чемпионат России-2020. Расписание и результаты в Красноярске.

27 декабря, на льду "Платинум Арены" в Красноярске, пройдет второй соревновательный день чемпионата России по фигурному катанию 2020 года.  Открывать программу второго дня будет произвольный танец у танцевальных дуэтов. Затем, чемпиона страны определят фигуристы, исполнив свою произвольную программу. В заключение мы станем свидетелями короткой программы у женщин.

Предлагаем вашему вниманию расписание выступлений ведущих фигуристов и фигуристок страны. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению соревновательного дня. Следите за обновлениями на странице...

Фигурное катание, Ростелеком-Чемпионат России 2020, расписание и результаты выступлений в  Красноярске 27.12.2019: (Московское время).

09:30 Танцы на льду. Произвольный танец | ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:tancynaldu-proizvolnyy-tanec.pdf [55,15 Kb] (cкачиваний: 19)  

12:15 Мужчины. Произвольная программа | ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:muzhchiny-proizvolnaya-programma.pdf [53,46 Kb] (cкачиваний: 11)  

15:30 Женщины. Короткая программа | ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Старт-лист смотрите:zhenschiny-korotkaya-programma.pdf [54,66 Kb] (cкачиваний: 58)  


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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