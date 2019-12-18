Вчера, 18:20 Футбол, Ливерпуль - Монтеррей 18.12.2019. Прямая онлайн видео трансляция Полуфинала, Клубный чемпионат мира-2019, где смотреть

18 декабря, на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе (Катар) состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира 2019 года. Английский Ливерпуль встретится с мексиканским Монтереем. Действующий победитель Лиги Чемпионов разыграет путевку в финал Клубного Чемпионата мира с обладателем Кубка КОНКАКАФ - Северной Америки. 18 декабря, на стадионе "Халифа Интернейшнл" в Дохе (Катар) состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира 2019 года. Английский Ливерпуль встретится с мексиканским Монтереем. Действующий победитель Лиги Чемпионов разыграет путевку в финал Клубного Чемпионата мира с обладателем Кубка КОНКАКАФ - Северной Америки.





Напомним, мерсисайдцы стартуют сегодня на турнире. Монтерей играл матч 1/4 финала, где не без труда одолел местный Аль-Садд с итоговым счетом 3:2. Напомним, первый финалист уже известен, им стал именитый бразильский клуб "Фламенго" из Рио-де-Жанейро. Представители Латинской Америки в 1/2 финала не оставили шансов команде из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" с общим счетом 3:1.





Безусловно, европейцы являются фаворитами встречи. Подопечные Юргена Клоппа на классе обязаны выходить в финал, где их ожидает встреча с бразильским суперклубом. Как непосредственно сложится игра, смотрите в прямом эфире на ТВ канале: Матч! Футбол 2.



Начало прямой трансляции матча Ливерпуль - Монтеррей в 19.30 по-Киеву, 20.30 московское время.

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Результат матча победа Ливерпуля. Счет игры Ливерпуль - Монтеррей 2:1 (1-1, 1-0).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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