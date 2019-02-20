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Лига Европы сегодня 20.02.2019. Расписание и результаты матчей 1/16 финала.

20 февраля, на футбольных полях Европы пройдут 1-е матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2019/2020 годов. В том числе, донецкий Шахтер на "ОСК Металлист" в Харькове примет лиссабонскую Бенфику. Также отметим противостояние Манчестер Юнайтед против Брюгге.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание последних матчей 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...

Лига Европы, расписание и результаты матчей 1/16 финала 20.02.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).

19:55 Айнтрахт Ф - Зальцбург

19:55 Брюгге - Манчестер Юнайтед

19:55 Копенгаген - Селтик

19:55 Лудогорец - Интер

19:55 Спортинг - Башакшехир

19:55 Хетафе - Аякс

19:55 ЧФР Клуж - Севилья

19:55 Шахтер Донецк - Бенфика

22:00 АЗ Алкмар - ЛАСК

22:00 АПОЭЛ - Базель

22:00 Байер - Порту

22:00 Вольфсбург - Мальмё

22:00 Вулверхэмптон - Эспаньол

22:00 Олимпиакос - Арсенал

22:00 Рейнджерс - Брага

22:00 Рома - Гент


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