Сегодня, 10:02 Лига Европы сегодня 20.02.2019. Расписание и результаты матчей 1/16 финала.

20 февраля, на футбольных полях Европы пройдут 1-е матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2019/2020 годов. В том числе, донецкий Шахтер на "ОСК Металлист" в Харькове примет лиссабонскую Бенфику. Также отметим противостояние Манчестер Юнайтед против Брюгге. 20 февраля, на футбольных полях Европы пройдут 1-е матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2019/2020 годов. В том числе, донецкий Шахтер на "ОСК Металлист" в Харькове примет лиссабонскую Бенфику. Также отметим противостояние Манчестер Юнайтед против Брюгге.





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Лига Европы, расписание и результаты матчей 1/16 финала 20.02.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).

19:55 Айнтрахт Ф - Зальцбург





19:55 Брюгге - Манчестер Юнайтед





19:55 Копенгаген - Селтик





19:55 Лудогорец - Интер





19:55 Спортинг - Башакшехир





19:55 Хетафе - Аякс





19:55 ЧФР Клуж - Севилья





19:55 Шахтер Донецк - Бенфика





22:00 АЗ Алкмар - ЛАСК





22:00 АПОЭЛ - Базель





22:00 Байер - Порту





22:00 Вольфсбург - Мальмё





22:00 Вулверхэмптон - Эспаньол





22:00 Олимпиакос - Арсенал





22:00 Рейнджерс - Брага





22:00 Рома - Гент

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