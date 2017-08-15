Вчера, 11:29 Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!

Накануне, официальный сайт УЕФА сообщил, что финалы мужской и женской Лиги Чемпионов, а также Лиги Европы не состоятся в запланированные сроки, а именно мае месяце. Накануне, официальный сайт УЕФА сообщил, что финалы мужской и женской Лиги Чемпионов, а также Лиги Европы не состоятся в запланированные сроки, а именно мае месяце.





На данный момент, даты проведения решающих матчей турниров пока неизвестны. Все будет зависеть от распространения коронавирусной инфекции COVID-19, которая бушует сейчас в Европе.





Указывается, что новыми датами будет заниматься специальная рабочая группа под руководством президента УЕФА Александра Чеферина.





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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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