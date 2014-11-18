Вчера, 12:49 Спортивная борьба: Судей будут обучать безопасному судейтсву

CORSIER-SUR-VEVEY, Швейцария (20 марта) - United World Wrestling Medical Commission запустила инициативу, направленную на оптимизацию профилактики травм в борьбе, которая включает в себя специальное обучение и работу с судьями для выявления и предотвращения опасных действий во время официальных соревнований.

Борцовское состязание, как и любой другой вид деятельности человека может привести к различным типам травм мягких тканей и скелетно-мышечной системы борца. Внедрение концепции «Безопасного спорта» путем распознавания и прекращения опасных действий во время соревнований по борьбе является обязанностью рефери.





Доктор Бабак ШАДГАН, представляющий United World Wrestling, выступил с речью на тему предотвращения травм судьями на встрече председателей Медицинской комиссии Международной федерации 2020 года в Монако, 10-11 марта.





«Мы выдвинули гипотезу, что быстрые и правильные действия судей по прекращению опасных действий и сбоев могут значительно снизить частоту и тяжесть травм борьбе», - сказал Шадган.





Чтобы проверить эту гипотезу, было проведено обсервационное исследование на Юношеских Олимпийских играх 2018 года, мероприятии, проводившемся в Буэнос-Айресе, Аргентина, в октябре 2018 года. Цель обсервационного исследования состояла в том, чтобы оценить потенциальное влияние упреждающего и особо осторожного подхода . Судейская практика по снижению уровня и тяжести травм.





Судьи на Юношеских Олимпийских играх 2018 года были обучены и получили инструкции быть очень осторожными, оперативными и инициативными в предотвращении опасных действий. Данные и характеристики травм среди 110 борцов, участвовавших в юношеских Олимпийских играх 2018 года, сравнивались с травмами, полученными среди 658 борцов, которые соревновались на юношеском чемпионате мира 2018 года в сентябре 2018 года в Трнаве, Словакия.





Данные показали, что на чемпионате мира среди юниоров в общей сложности было 10,64 травм на 100 спортсменов, в то время как на юношеских Олимпийских играх 2018 года в общей сложности было 4,54 травм на 100 спортсменов. Кроме того, тяжесть травм во время юношеских Олимпийских игр была значительно ниже, чем на чемпионате мира среди юниоров.





«Мы показали, что активные и осторожные действия судей, направленные на быстрое прекращение опасных действий, могут значительно снизить частоту и тяжесть травм в борьбе», - сказал Шадган. «Это новый подход к профилактике спортивных травм».





На основе презентации Шадгана Медицинская комиссия МОК приняла решение рассмотреть семинар по профилактике спортивных травм путем внесения изменений в спортивные правила на заседании медицинских комиссий IOC-IF в феврале 2021 года.

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Автор / Синчук Иван для Wrestlingua.com

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