Вчера, 18:45 Результаты Чемпионата России по вольной женской борьбе U-18, Новосибирск-2020

Вольная борьба, девушки Первенство России U-18, Новосибирск-2020. Результаты.

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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14-16 марта в Новосибирске, на арене Муниципального автономного учреждения "Центр спортивной подготовки Заря" состоялось первенство России по вольной борьбе среди девушек возрастом до 18 лет (2003- 2004 г.р.).Участницы Чемпионата России по вольной борьбе определили сильнейших в 10-ти весовых категориях кадетского возраста. С результатами борьбы Wrestlingua.com знакомит вас ниже по тексту. Также доступен для скачивания протокол Первенства России по вольной борьбе среди девушек U-18.2. Диана Лысенко (Новосибирская обл.)3. Сусанна Топоркова (Тюменская обл.)2. Миллена Виноградова (Новосибирская обл.)3. Людмила Шульгина (Бурятия)3. Мария Исакова (Новосибирская обл.)2. Виктория Перевозкина (Краснодарский край)3. Дарья Марсунова (Воронежская обл.)3. Александра Копылова (Саха (Якутия))2. Валерия Хайдарова (Красноярский край)3. Анастасия Лапшина (Чувашия)3. Екатерина Карпушкина (Московская обл.)2. Диана Антропова (Татарстан)3. Наталья Храменкова (Татарстан)3. Полина Лукина (Ростовская обл.)2. Дарья Мануил (Новосибирская обл.)3. Юлия Хисматулина (Челябинская обл.)3. Виктория Хусаинова (Кемеровская обл.)2. Елизавета Петлякова (Санкт-Петербург - Липецкая обл.)3. Алиса Чернышкова (Ставропольский край)3. Милена Федорова (Татарстан)2. Екатерина Кошкина (Татарстан)3. Марина Горчакова (Москва)3. Алина Рыбкина (Санкт-Петербург - Липецкая обл.)2. Олеся Безуглова (Санкт-Петербург - Липецкая обл.)3. Мария Акуличева (Краснодарский край)3. Елизавета Нарышева (Красноярский край)2. Алина Самохвалова (Краснодарский край)3. Диана Конкина (Приморский край)3. Анна Боева (Сахалинская обл.)