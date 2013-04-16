Результаты Чемпионата России по вольной женской борьбе U-18, Новосибирск-2020

Участницы Чемпионата России по вольной борьбе определили сильнейших в 10-ти весовых категориях кадетского возраста. С результатами борьбы Wrestlingua.com знакомит вас ниже по тексту. Также доступен для скачивания протокол Первенства России по вольной борьбе среди девушек U-18.
Вольная борьба, девушки Первенство России U-18, Новосибирск-2020. Результаты.До 40 кг.
1. Елена Перевозкина (Краснодарский край)
2. Диана Лысенко (Новосибирская обл.)
3. Сусанна Топоркова (Тюменская обл.)
До 43 кг.
1. Софья Федорченко (Кемеровская обл.)
2. Миллена Виноградова (Новосибирская обл.)
3. Людмила Шульгина (Бурятия)
3. Мария Исакова (Новосибирская обл.)
До 46 кг.
1. Ольга Рехметуллова (Чувашия - Москва)
2. Виктория Перевозкина (Краснодарский край)
3. Дарья Марсунова (Воронежская обл.)
3. Александра Копылова (Саха (Якутия))
До 49 кг.
1. София Джумадилова (Кемеровская обл.)
2. Валерия Хайдарова (Красноярский край)
3. Анастасия Лапшина (Чувашия)
3. Екатерина Карпушкина (Московская обл.)
До 53 кг.
1. Ангелина Первухина (Кемеровская обл.)
2. Диана Антропова (Татарстан)
3. Наталья Храменкова (Татарстан)
3. Полина Лукина (Ростовская обл.)
До 57 кг.
1. Амина Танделова (РСО-Алания)
2. Дарья Мануил (Новосибирская обл.)
3. Юлия Хисматулина (Челябинская обл.)
3. Виктория Хусаинова (Кемеровская обл.)
До 61 кг.
1. Татьяна Кабанова (Красноярский край)
2. Елизавета Петлякова (Санкт-Петербург - Липецкая обл.)
3. Алиса Чернышкова (Ставропольский край)
3. Милена Федорова (Татарстан)
До 65 кг.
1. Златослава Степанова (Москва)
2. Екатерина Кошкина (Татарстан)
3. Марина Горчакова (Москва)
3. Алина Рыбкина (Санкт-Петербург - Липецкая обл.)
До 69 кг.
1. Мария Силина (Краснодарский край)
2. Олеся Безуглова (Санкт-Петербург - Липецкая обл.)
3. Мария Акуличева (Краснодарский край)
3. Елизавета Нарышева (Красноярский край)
До 73 кг.
1. Ольга Козырева (Краснодарский край)
2. Алина Самохвалова (Краснодарский край)
3. Диана Конкина (Приморский край)
3. Анна Боева (Сахалинская обл.)
ПРОТОКОЛ:
Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!