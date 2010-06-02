Вчера, 19:11 Результаты Чемпионата России по греко-римской борьбе U-18, Магас-2020

Греко-римская борьба, Первенство России U-18, Магас-2020. Результаты.

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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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12-16 марта в городе Магас, республика Ингушетия состоялось первенство России по греко-римской борьбе среди кадетов посвященное памяти Героя России А.М. Калиматова. То есть до 18 лет (2003- 2004 г.р.).Участники Чемпионата России по греко-римской борьбе определили сильнейших в 12-ти весовых категориях кадетского возраста. С результатами борьбы Wrestlingua.com знакомит вас ниже по тексту. Также доступен для скачивания протокол Первенства России по греко-римской борьбе U-18.2. Радиф Жоробаев (Нижний-Новгород)3. Алмаз Мазитов (Башкортостан)3. Гусейн Гашимов (Дагестан)2. Ибрагим Хакуев (Чечня)3. Алексей Никитиных (Москва)3. Адам Ульбашев (Москва)2. Малик Гигиев (Чечня)3. Адель Абузяров (Мордовия)3. Билал Берсанукаев (Чечня)2. Исмаил Газиев (Чечня)3. Алибек Амиров (Омская область)3. Константин Савчук (Московская область)2. Тамирлан Загиров (Свердловская область)3. Хамзат Дудушев (Башкортостан)3. Аслан-бек Исаков (Чечня)2. Петр Кожокар (Пермский край)3. Ильяс Яндаров (Чечня)3. Данил Григорьев (Москва)2. Сергей Федоров (Санкт-Петербург)3. Али Яндиев (Москва)3. Амаль Чеченов (Кабардино - Балкария)2. Айдар Шамсутдинов (Московская область)3. Альберт Доев (Ямало-Ненецкий автономный округ)3. Никита Саксановский (Пермский край)2. Альбиян Шомахов (Кабардино - Балкария)3. Александр Крикуха (Омская область)3. Камалудин Магомедов (Адыгея)2. Павел Павловский (Санкт-Петербург)3. Даниил Платонов (Московская область)3. Артур Демурчян (Красноярский край)2. Бениамин Амарян (Краснодарский край)3. Александр Мелехов (Новосибирская область)3. Майк Хаимов (Ставропольский край)2. Данил Дьячков (Новосибирская область)3. Валерий Иванов (Ростовская область)3. Давид-Сослан Гацоев (РСО-Алания)