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Результаты Чемпионата России по греко-римской борьбе U-18, Магас-2020

 12-16 марта в городе Магас, республика Ингушетия состоялось первенство России по греко-римской борьбе среди кадетов посвященное памяти Героя России А.М. Калиматова.  То есть до 18 лет (2003- 2004 г.р.).

Участники Чемпионата России по греко-римской борьбе определили сильнейших в 12-ти весовых категориях кадетского возраста. С результатами борьбы Wrestlingua.com знакомит вас ниже по тексту. Также доступен для скачивания протокол Первенства России по греко-римской борьбе U-18.

Греко-римская борьба, Первенство России U-18, Магас-2020. Результаты.

До 42 кг.
1. Имам Магомадов (Чечня)
2. Радиф Жоробаев (Нижний-Новгород)
3. Алмаз Мазитов (Башкортостан)
3. Гусейн Гашимов (Дагестан)

До 45 кг.
1. Эрзу Закриев (Чечня)
2. Ибрагим Хакуев (Чечня)
3. Алексей Никитиных (Москва)
3. Адам Ульбашев (Москва)

До 48 кг.
1. Усман Эскерханов (Чечня)
2. Малик Гигиев (Чечня)
3. Адель Абузяров (Мордовия)
3. Билал Берсанукаев (Чечня)

До 51 кг.
1. Валерий Мангутов (Ростовская область)
2. Исмаил Газиев (Чечня)
3. Алибек Амиров (Омская область)
3. Константин Савчук (Московская область)

До 55 кг.
1. Алимхан Асалаев (Чечня)
2. Тамирлан Загиров (Свердловская область)
3. Хамзат Дудушев (Башкортостан)
3. Аслан-бек Исаков (Чечня)

До 60 кг.
1. Абдула Салимов (Москва)
2. Петр Кожокар (Пермский край)
3. Ильяс Яндаров (Чечня)
3. Данил Григорьев (Москва)

До 65 кг.
1. Имран Алиев (Чечня)
2. Сергей Федоров (Санкт-Петербург)
3. Али Яндиев (Москва)
3. Амаль Чеченов (Кабардино - Балкария)

До 71 кг.
1. Рамазан Арапханов (Москва)
2. Айдар Шамсутдинов (Московская область)
3. Альберт Доев (Ямало-Ненецкий автономный округ)
3. Никита Саксановский (Пермский край)

До 80 кг.
1. Алан Амирев (Башкортостан)
2. Альбиян Шомахов (Кабардино - Балкария)
3. Александр Крикуха (Омская область)
3. Камалудин Магомедов (Адыгея)

До 92 кг.
1. Магомед Мухтаров (Дагестан)
2. Павел Павловский (Санкт-Петербург)
3. Даниил Платонов (Московская область)
3. Артур Демурчян (Красноярский край)

До 110 кг.
1. Даниил Часовников (Москва)
2. Бениамин Амарян (Краснодарский край)
3. Александр Мелехов (Новосибирская область)
3. Майк Хаимов (Ставропольский край)

До 120 кг.
1. Константин Климаш (Хабаровский край)
2. Данил Дьячков (Новосибирская область)
3. Валерий Иванов (Ростовская область)
3. Давид-Сослан Гацоев (РСО-Алания)

ПРОТОКОЛ: 2020_pr_magas.pdf [3,21 Mb] (cкачиваний: 3)


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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