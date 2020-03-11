Сегодня, 20:50 Футбол, ПСЖ - Боруссия 11.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

11 марта, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный Пари Сен-Жермен примет дортмундскую Боруссию. 11 марта, на стадионе "Парк де Пренс" в Париже (Франция) состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местный Пари Сен-Жермен примет дортмундскую Боруссию.





Первая игра команд завершилась домашней победой дортмундцев с итоговым счетом 2:1. За "Шмелей" дублем отличился норвежский нападающий Эрлинг Холанд. Единственный мяч за ПСЖ на с вой счет записал Неймар. Бразильский хавбек, в который раз продемонстрировал свое незаурядное мастерство, тем самым значительно повысив шансы парижан на итоговый успех.





Модно не сомневаться, сегодня подопечные Томаса Тухеля будут выступать в роли агрессора, и помчатся на ворота соперника. Стоит отметить, парижские звезды будут играть при пустых трибунах, в связи с короновирусом. Этот факт безусловно на руку гостям из Дортмунда. Как построит игру своей команды Люсьен Фавр, и сумеют ли дортмундцы сдерживать натиск Неймара, Мбаппе, Кавани и компании, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! Футбол 1 и Футбол 1.





Начало прямой трансляции матча ПСЖ - Боруссия в 22.00 по-Киеву или 23.00 московское время.

Ориентировочные составы команд: ПСЖ: Навас — Курзава, Керер, Маркиньос, Бернат — Неймар, Гуйе, Паредес, Сарабия — Мбаппе, Кавани

Боруссия Д: Бюрки — Загаду, Хуммельс, Пищек — Геррейру, Витцель, Джан, Хакими — Санчо, Холанд, Азар Арбитр встречи - Энтони Тейлор (Англия).

ПСЖ - Боруссия Дортмунд, Прямая видео трансляция ответной игры 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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