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Футбол, Боруссия Дортмунд - ПСЖ 18.02.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Лиги Чемпионов, где смотреть

18 февраля, на футбольной арене "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде (Германия) пройдет 1-й матч дуэли 1/8 финала Лиги Чемпионов 2019/20 годов. Местная Боруссия примет французский Пари Сен-Жермен.

Напомним, дортмундцы заняли втрое место в группе F, пропустив вперед каталонскую Барселону, и оставив за бортом плей-офф миланский Интер. Парижане уверенно выиграли группу А, набрав 16-ть баллов в 6 матчах. В том числе, 4 очка в играх против Реала.

Боруссия сейчас находится на 3-й позиции в немецкой Бундеслиге. В активе "шмелей" 42 пункта после 22 туров. Парижане, уже традиционно лидируют во французской Лиги 1, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

Как непосредственно сложится тренерская дуэль Люсьена Фавра против Томаса Тухеля, и как пройдет 1-я встреча немецко-французской супер дуэли, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: МАТЧ! Футбол 1 и Футбол 2.

Начало прямой трансляции матча Боруссия Д - ПСЖ в 22.00 по-Киеву, 23.00 московское время.  
Ориентировочные составы команд:
Боруссия Д: Бюрки — Шульц, Хуммельс, Загаду — Хакими, Дауд, Витцель, Геррейру — Санчо, Холанд, Азар

ПСЖ: Навас — Менье, Керер, Силва, Кюрзава — Верратти, Гуйе, Ди Мария, Дракслер — Икарди, Мбаппе
Арбитр встречи - Антонио Матеу Лаос (Испания).

Боруссия Д - ПСЖ, Прямая видео трансляция 1/8 финала ЛЧ-2019/20, результат, счет игры...

СМОТРИТЕ ТРАНСЛЯЦИЮ НА КАНАЛЕ: МАТЧ ФУТБОЛ-1 | МАТЧ ФУТБОЛ-1 | МАТЧ ФУТБОЛ-1



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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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