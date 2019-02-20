Лига Европы сегодня 20.02.2019. Расписание и результаты матчей 1/16 финала.

20 февраля, на футбольных полях Европы пройдут 1-е матчи 1/16 финала Лиги Европы УЕФА-2019/2020 годов. В том числе, донецкий Шахтер на "ОСК Металлист" в Харькове примет лиссабонскую Бенфику. Также отметим противостояние Манчестер Юнайтед против Брюгге.
Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание последних матчей 1/16 финала Лиги Европы 2019/2020. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить ничего интересного. Результаты, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице...
Лига Европы, расписание и результаты матчей 1/16 финала 20.02.2020: Время Киевское (Москва, Минск +1 час).
19:55 Айнтрахт Ф - Зальцбург
19:55 Брюгге - Манчестер Юнайтед
19:55 Копенгаген - Селтик
19:55 Лудогорец - Интер
19:55 Спортинг - Башакшехир
19:55 Хетафе - Аякс
19:55 ЧФР Клуж - Севилья
19:55 Шахтер Донецк - Бенфика
22:00 АЗ Алкмар - ЛАСК
22:00 АПОЭЛ - Базель
22:00 Байер - Порту
22:00 Вольфсбург - Мальмё
22:00 Вулверхэмптон - Эспаньол
22:00 Олимпиакос - Арсенал
22:00 Рейнджерс - Брага
22:00 Рома - Гент
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