Вчера, 14:50 Хоккей, СКА - Динамо Москва 12.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция Континентальной Хоккейной Лиги, где смотреть

12 января, на площадке "Ледового Дворца" Санкт-Петербурга, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. Местный СКА примет московское Динамо. 12 января, на площадке "Ледового Дворца" Санкт-Петербурга, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ сезона 2019/20 годов. Местный СКА примет московское Динамо.





После 46 сыгранных матчей питерские армейцы набрали 63 очка и занимают сейчас 5-е место в общей турнирной таблице. В активе хоккеистов Динамо на один пункт больше и третье место соответственно. Правда, москвичи сыграли на две игры больше. Нынешние соперники находятся в лидерах и показывают зрелищный добротный хоккей.





Напомним, в предыдущем туре подопечные Алексея Кудашова уступили другому московскому суперклубу, - Спартаку 1:3. В свою очередь, динамовские хоккеисты одержали тяжелую победу в Уфе над местным Салават Юлаевым с итоговым счетом 4:3.





Что касается личных встреч в текущем сезоне КХЛ, то команды провели уже три матча. Все остались за питерскими армейцами. В том числе, и декабрьская игра, где Артём Зуб и компания одержали победу в серии после матчевых буллитов, 3:2 общий счет игры.





Как непосредственно сложится очередное "Битва двух столиц", смотрите в прямом эфире на ТВ канале: "КХЛ".





Начало трансляции матча СКА - Динамо Москва в 17.00 московское время.

СКА - Динамо Москва, Прямая ОНЛАЙН трансляции матча регулярного чемпионата КХЛ, где смотреть результат, счет игры

Результат матча победа СКА в овертайме. Счет игры СКА - Динамо Москва 2-1 (0-1, 0-0, 1-0, ОТ 1-0)

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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