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Биатлон сегодня 28 декабря, Рождественская гонка-2019, расписание, составы масс-старта и гонки преследования.

28 декабря, на биатлонном стадионе Veltins-Arena (Arena AufSchalke) в Гельзенкирхене (Германия), пройдет традиционная Рождественская гонка по биатлону. В ежегодном коммерческом старте примут участие 10-ть команд по два участника от каждой сборной. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на праздничную гонку.

1. Лаура Дальмайер / Эрик Лессер
2. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль
3. Доротея Вирер / Лукас Хофер
4. Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен
5. Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард
6. Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев
7. Маркета Давидова / Михал Крчмарж
8. Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный
9. Анаис Бескон / Антонин Гигонна
10. Лена Хекки / Беньямин Вегер

Wrerstlingua.com подготовил расписание "Рождественской гонки", на сегодня 28.12.2019. Пользуйтесь программой, чтобы не пропустить соревнования с участием ведущих биатлонистов мира.

Рождественская гонка 2018, Гельзенкирхен, расписание гонки на 28 декабря: Время Киевское (московское время + 1 час).

19:15 Рождественская гонка (Масс-старт) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

20:05 Рождественская гонка (Гонка  преследования) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ


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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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