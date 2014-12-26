Сегодня, 14:12 Биатлон сегодня 28 декабря, Рождественская гонка-2019, расписание, составы масс-старта и гонки преследования.

28 декабря, на биатлонном стадионе Veltins-Arena (Arena AufSchalke) в Гельзенкирхене (Германия), пройдет традиционная Рождественская гонка по биатлону. В ежегодном коммерческом старте примут участие 10-ть команд по два участника от каждой сборной. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на праздничную гонку. 28 декабря, на биатлонном стадионе Veltins-Arena (Arena AufSchalke) в Гельзенкирхене (Германия), пройдет традиционная Рождественская гонка по биатлону. В ежегодном коммерческом старте примут участие 10-ть команд по два участника от каждой сборной. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на праздничную гонку.





1. Лаура Дальмайер / Эрик Лессер

2. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль

3. Доротея Вирер / Лукас Хофер

4. Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен

5. Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард

6. Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев

7. Маркета Давидова / Михал Крчмарж

8. Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный

9. Анаис Бескон / Антонин Гигонна

10. Лена Хекки / Беньямин Вегер





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Рождественская гонка 2018, Гельзенкирхен, расписание гонки на 28 декабря: Время Киевское (московское время + 1 час).

19:15 Рождественская гонка (Масс-старт) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ





20:05 Рождественская гонка (Гонка преследования) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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