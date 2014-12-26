Биатлон сегодня 28 декабря, Рождественская гонка-2019, расписание, составы масс-старта и гонки преследования.
28 декабря, на биатлонном стадионе Veltins-Arena (Arena AufSchalke) в Гельзенкирхене (Германия), пройдет традиционная Рождественская гонка по биатлону. В ежегодном коммерческом старте примут участие 10-ть команд по два участника от каждой сборной. Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на праздничную гонку.
1. Лаура Дальмайер / Эрик Лессер
2. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль
3. Доротея Вирер / Лукас Хофер
4. Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен
5. Лиза Тереза Хаузер / Юлиан Эберхард
6. Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев
7. Маркета Давидова / Михал Крчмарж
8. Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный
9. Анаис Бескон / Антонин Гигонна
10. Лена Хекки / Беньямин Вегер
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Рождественская гонка 2018, Гельзенкирхен, расписание гонки на 28 декабря: Время Киевское (московское время + 1 час).
19:15 Рождественская гонка (Масс-старт) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
20:05 Рождественская гонка (Гонка преследования) - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!