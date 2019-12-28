Биатлон, Рождественская гонка 28.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция из Гельзенкирхена, где смотреть
28 декабря, на стадионе "Arena AufSchalke" в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка с участием звёзд мирового биатлона. В ежегодном праздничном биатлонном шоу примут участие 10-ть команд. В том числе, два немецких коллектива. Стоит отметить, сегодня завершает карьеру 2-кратная Олимпийская чемпионка, немка Лаура Дальмайер. Именитая немецкая биатлонистка побежит в паре с Эриком Лессером. Безусловно, немало почитателей таланта Лауры желают посмотреть её прощание с биатлонном.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться со всеми участниками праздничной гонки.
1. Лаура Дальмайер - Эрик Лессер
2. Дениз Херрманн - Бенедикт Долль
3. Доротея Вирер - Лукас Хофер
4. Марте Олсбю Ройселанд - Ветле-Сьястад Кристиансен
5. Лиза Тереза Хаузер - Юлиан Эберхард
6. Екатерина Юрлова-Перхт - Матвей Елисеев
7. Маркета Давидова - Михал Крчмарж
8. Анастасия Меркушина - Дмитрий Пидручный
9. Анаис Бескон - Антонин Гигонна
10. Лена Хекки - Беньямин Вегер
Напомним, сначала биатлонисты побегут масс-старт, по-итогам которого сформируется гонка преследования. Пасьют и определит победителей и призеров этого биатлонного праздника!!!
Начало гонки с массовым стартом в 19.15 по-Киеву, 20.15 московское время, Минск. Гонка преследования стартует в 20.05 по-Киеву, 21.05 московское время, Минск. Не пропустите прямой эфир на ТВ каналах: МАТЧ!, МАТЧ! АРЕНА и ЕВРОСПОРТ-1.
Биатлон, Рождественская гонка-2019, Прямая видео трансляция из Гельзенкирхена, результат гонки...
Преследование1. Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен (2) 32:40,9
2. Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный (3) +25,7
3. Анаис Бескон / Антонин Гигонна (5) +32,5
4. Лаура Дальмайер / Филипп Наврат (5) +33,1
5. Доротея Вирер / Лукас Хофер (9) +1:03,4
6. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (7) +1:03,9
7. Лена Хекки / Беньямин Вегер (8) +1:04,3
8. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (8) +1:10,5
9. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (7) +1:48,2
10. Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев (8) +2:50,1
Масс-старт1. Доротея Вирер / Лукас Хофер (6) 32:16,9
2. Лаура Дальмайер / Филипп Наврат (2) +4,5
3. Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный (3) +12,0
4. Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен (5) +16,6
5. Анаис Бескон / Антонин Гигонна (4) +26,1
6. Лена Хекки / Беньямин Вегер (6) +36,2
7. Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (4) +44,9
8. Маркета Давидова / Михал Крчмарж (8) +48,4
9. Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (4) +1:08,7
10. Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев (5) +1:43,9
Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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