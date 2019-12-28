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Биатлон, Рождественская гонка 28.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция из Гельзенкирхена, где смотреть

28 декабря, на стадионе "Arena AufSchalke" в немецком Гельзенкирхене состоится традиционная Рождественская гонка с участием звёзд мирового биатлона. В ежегодном праздничном биатлонном шоу примут участие 10-ть команд. В том числе, два немецких коллектива. Стоит отметить, сегодня завершает карьеру 2-кратная Олимпийская чемпионка, немка Лаура Дальмайер. Именитая немецкая биатлонистка побежит в паре с Эриком Лессером. Безусловно, немало почитателей таланта Лауры желают посмотреть её прощание с биатлонном.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться со всеми участниками праздничной гонки.

1. Лаура Дальмайер - Эрик Лессер
2. Дениз Херрманн - Бенедикт Долль
3. Доротея Вирер - Лукас Хофер
4. Марте Олсбю Ройселанд - Ветле-Сьястад Кристиансен
5. Лиза Тереза Хаузер - Юлиан Эберхард
6. Екатерина Юрлова-Перхт - Матвей Елисеев
7. Маркета Давидова - Михал Крчмарж
8. Анастасия Меркушина - Дмитрий Пидручный
9. Анаис Бескон - Антонин Гигонна
10. Лена Хекки - Беньямин Вегер

Напомним, сначала биатлонисты побегут масс-старт, по-итогам которого сформируется гонка преследования. Пасьют и определит победителей и призеров этого биатлонного праздника!!!

Начало гонки с массовым стартом в 19.15 по-Киеву, 20.15 московское время, Минск. Гонка преследования стартует в 20.05 по-Киеву, 21.05 московское время, Минск. Не пропустите прямой эфир на ТВ каналах: МАТЧ!, МАТЧ! АРЕНА и ЕВРОСПОРТ-1.

Биатлон, Рождественская гонка-2019, Прямая видео трансляция из Гельзенкирхена, результат гонки...

Преследование

1.  Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен (2)  32:40,9
2.  Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный (3)  +25,7
3.  Анаис Бескон / Антонин Гигонна (5)  +32,5
4.  Лаура Дальмайер / Филипп Наврат (5)  +33,1
5.  Доротея Вирер / Лукас Хофер (9)  +1:03,4
6.  Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (7)  +1:03,9
7.  Лена Хекки / Беньямин Вегер (8)  +1:04,3
8.  Маркета Давидова / Михал Крчмарж (8)  +1:10,5
9.  Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (7)  +1:48,2
10.  Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев (8)  +2:50,1

Масс-старт

1.  Доротея Вирер / Лукас Хофер (6)   32:16,9
2.  Лаура Дальмайер / Филипп Наврат (2)  +4,5
3.  Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный (3)  +12,0
4.  Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен (5)  +16,6
5.  Анаис Бескон / Антонин Гигонна (4)  +26,1
6.  Лена Хекки / Беньямин Вегер (6)  +36,2
7.  Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер (4)  +44,9
8.  Маркета Давидова / Михал Крчмарж (8)  +48,4
9.  Дениз Херрманн / Бенедикт Долль (4)  +1:08,7
10.  Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев (5)  +1:43,9

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com
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