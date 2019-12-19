Сегодня, 11:56                    

Биатлон сегодня, Кубок мира 19.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат спринтерской гонки у мужчин

19 декабря, в Анси Ле-Гран-Борнане (Франция) стартует 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать французский этап будет спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 103 биатлониста выйдут на дистанцию сегодня. В том числе, победитель двух предыдущих спринтов, норвежец Йоханнес Тингнес Бё.
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников индивидуальной дисциплины.

Старт-лист спринта у мужчин качайте:men-10-km-sprint.pdf [409,89 Kb] (cкачиваний: 2)

Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу французского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание спринтерской гонки на 19 декабря. Анси-2019: Время Киевское (московское время + 1 час).

15:15 Спринтерская гонка, Мужчины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ


Наше приложение для iOS и Android

Автор / Cлава Лыжин для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Кубок Украины по греко-римской борьбе, прямая онлайн видео трансляция, Запорожье-2019
Кубок Украины по греко-римской борьбе, прямая онлайн видео трансляция, Запорожье-2019
LIVE!
Футбол, Барселона - Реал 18.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Эль Классико, где смотреть
Футбол, Барселона - Реал 18.12.2019, ОНЛАЙН видео трансляция Эль Классико, где смотреть
Результат матча!
Футбол, Ливерпуль - Монтеррей 18.12.2019. Прямая онлайн видео трансляция Полуфинала, Клубный чемпионат мира-2019, где смотреть
Футбол, Ливерпуль - Монтеррей 18.12.2019. Прямая онлайн видео трансляция Полуфинала,
Результат матча!
Биатлон, Кубок IBU, Индивидуальная гонка у женщин 18.12.2019, Онлайн трансляция в австрийском Обертиллиахе.
Биатлон, Кубок IBU, Индивидуальная гонка у женщин 18.12.2019, Онлайн трансляция в
Результаты!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Биатлон сегодня, Кубок мира 19.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат спринтерской гонки у мужчин
Биатлон сегодня, Кубок мира 19.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат спринтерской гонки у мужчин
Эль Классико сегодня 18.12.2019, где смотреть Барселона - Реал Мадрид. Расписание и результат чемпионата Испании.
Эль Классико сегодня 18.12.2019, где смотреть Барселона - Реал Мадрид. Расписание и результат чемпионата Испании.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 18.12.2019. Расписание и результаты индивидуальных гонок в австрийском Обертиллиахе.
Биатлон сегодня, Кубок IBU 18.12.2019. Расписание и результаты индивидуальных гонок в австрийском Обертиллиахе.
ВИДЕО АРХИВ
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева
Александр Гвоздик большое видео интервью, перед боем против Артура Бетербиева

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»