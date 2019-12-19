Сегодня, 11:56 Биатлон сегодня, Кубок мира 19.12.2019 в французском Анси. Расписание и результат спринтерской гонки у мужчин

19 декабря, в Анси Ле-Гран-Борнане (Франция) стартует 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать французский этап будет спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 103 биатлониста выйдут на дистанцию сегодня. В том числе, победитель двух предыдущих спринтов, норвежец Йоханнес Тингнес Бё. 19 декабря, в Анси Ле-Гран-Борнане (Франция) стартует 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов. Открывать французский этап будет спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всеговыйдут на дистанцию сегодня. В том числе, победитель двух предыдущих спринтов, норвежец Йоханнес Тингнес Бё.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с полным составом участников индивидуальной дисциплины.





men-10-km-sprint.pdf [409,89 Kb] (cкачиваний: 2) Старт-лист спринта у мужчин качайте:





Wrestlingua.com. Мы подготовили для Вас расписание, программу французского этапа Кубка мира по биатлону 2019/20 годов, пользуйтесь ней, чтобы не пропустить ничего интересного.

Биатлон - Кубок мира, расписание спринтерской гонки на 19 декабря. Анси-2019: Время Киевское (московское время + 1 час).

15:15 Спринтерская гонка, Мужчины 10 км - ОНЛАЙН ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ и РЕЗУЛЬТАТ





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Автор / Cлава Лыжин для Wrestlingua.com

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