Сегодня, 14:14 Биатлон, Спринт у мужчин 19.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Кубка мира в французском Анси, где смотреть

19 декабря, на биатлонном стадионе "имени Сильви Бекар" во французском Анси Ле-Гран-Борнане, где сегодня стартует 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, пройдет спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 103 биатлониста примут участие в этой увлекательнейшей динамичной дисциплине. С желтой майкой лидера на лыжню выйдет победитель двух предыдущих спринтов сезона, норвежец Йоханнес Тингнес Бё. Бё-младший побежит под 34-м номером. Легендарный француз Мартен Фуркад выйдет на лыжню 9-м. Также отметим, россиянина Александра Логинова, который побежит 30-м. 19 декабря, на биатлонном стадионе "имени Сильви Бекар" во французском Анси Ле-Гран-Борнане, где сегодня стартует 3-й этап Кубка мира по биатлону 2019/2020 годов, пройдет спринтерская гонка у мужчин на 10км. Всего 103 биатлониста примут участие в этой увлекательнейшей динамичной дисциплине. С желтой майкой лидера на лыжню выйдет победитель двух предыдущих спринтов сезона, норвежецБё-младший побежит под 34-м номером. Легендарный француз Мартен Фуркад выйдет на лыжню 9-м. Также отметим, россиянина Александра Логинова, который побежит 30-м.





Как сложится и чем завершится эта непредсказуемая и динамичная гонка, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Матч!, Евроспорт, Беларусь 5, 1-Й Национальный.





Ниже предлагаем Вам ознакомиться с подробными составами на мужской спринт 10км сборных: Украины, России и Беларуси.

Украина

1. Дмитрий Пидручный

26. Артем Прима

40. Антон Дудченко

54. Руслан Ткаленко

92. Артем Тищенко

Россия

30. Александр Логинов

31. Матвей Еливсеев

33. Евгений Гараничев

51. Дмитрий Малышко

69. Эдуард Латыпов

85. Никита Поршнев

Беларусь

20. Сергей Бочарников

38. Роман Ялиотнов

61. Максим Воробей

89. Никита Лабастов





Полный старт-лист MEN 10 KM SPRINT в Анси смотрите ЗДЕСЬ.





Начало прямой трансляции гонки в 15.15 по-Киеву, 16.15 московское время, Минск.

Биатлон, спринтерская гонка у мужчин на Кубке мира в французском Анси, Прямая видео трансляция, результаты гонки...

1. Бенедикт Долль ГЕРМАНИЯ (0+0) 23:22,1

2. Тарьей Бё НОРВЕГИЯ (0+0) +9,4

3. Кантен Фийон Майе ФРАНЦИЯ (0+0) +11,3

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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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...18. Дмитрий Пидручный УКРАИНА (1+1) +1:03,031. Антон Дудченко УКРАИНА (0+0) +1:17,934. Артем Прима УКРАИНА (0+2) +1:27,139. Руслан Ткаленко УКРАИНА (1+0) +1:36,869. Артем Тищенко УКРАИНА (1+0) +2:34,3