15 декабря 2019 Футбол, Арсенал - Манчестер Сити 15.12.2019. ОНЛАЙН видео трансляция Английской Премьер-лиги, где смотреть

15 декабря, на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" в Лондоне, состоится Центральный матч 17-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Арсенал примет Манчестер Сити. Встреча Грандов английского и Европейского клубного футбола. 15 декабря, на стадионе "Эмирейтс - Эшбертон Гроув" в Лондоне, состоится Центральный матч 17-го тура Английской Премьер Лиги. Местный Арсенал примет Манчестер Сити. Встреча Грандов английского и Европейского клубного футбола.





На данный момент манчестерский клуб пребывает не в лучшем состоянии. Подопечные Хосепа Гвардиолы на пути к сложению чемпионских полномочий. Сейчас, горожане проигрывают Ливерпулю 17-ть очков. Такой огромнейший гандикап ликвидировать практически невозможно. Безусловно, это понимают футболисты Сити, и потихоньку переключаются на борьбу за четверку. В предыдущем туре, Агуэро и компания проиграли на своем поле "Манчестерское супер-дерби" с итоговым счетом 2:1.





Что касается Арсенала, то канониры находятся на 9-м месте в турнирной таблице. Всего 22 балла набрали лондонцы в предыдущих 16-ти играх чемпионата. Как результат у канониров сменился тренер. Чуть более двух недель назад Унаи Эмери был отправлен в отставку. На его место пришел экс-игрок Арсенала, швед Фредди Юнберг. Под руководством Юнберга канониры стартовали с домашней ничьи против Норвича 2:2. В крайней игре футболисты Арсенала уверенно переиграли Вест Хэм с итоговым счетом 3:1.





Как непосредственно сложится противостояние Топ-клубов, смотрите в прямом эфире на ТВ каналах: Setanta Sports (Ukraine), Setanta Qazaqstan (Kazakhstan), Sky Sports Premier League (UK)...





Начало трансляции матча Арсенал - Манчестер Сити в 18:30 по-Киеву или 19:30 московское время, Минск.

Арсенал - Манчестер Сити, 17-й тур Чемпионата Англии 2019/20, Онлайн видео трансляция, результат, счет матча...

Результат матча победа Манчестер Сити. Счет игры Арсенал - Манчестер Сити 0:3 (0-3, 0-0).

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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