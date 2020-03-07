Сегодня, 13:08 Хоккей, Салават Юлаев - Авангард 07.03.2020, ОНЛАЙН видео трансляция 1/8 финала Кубка Гагарина, где смотреть

Сегодня, 7 марта, на ледовой площадке "Уфа-Арены" в Уфе, состоится 4-й матч четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в восточной конференции, где местный Салават Юлаев принимает омский Авангард.





Напомним, после 3-х матчей неожиданно впереди находится Салават Юлаев со счетом 2-1 и сегодня уфимцы играют дома, что дает им шанс еще больше оторваться в серии против подопечных Хартли.



После хорошего старта 5-2 в первом домашнем матче, Авангард неожиданно проиграл в овертайме второго 2-3. А в третьем и вовсе был бит с разгромным счетом 6-3 уже на льду Уфа-Арены. При этом, вы помните, после первого периода Авангард выигрывал со счетом 2-0 и не сумел удержать перевес. Сегодня на мой взгляд, главной проблемой Авангарда является именно микроклимат неуверенности внутри команды.



Салават Юлаев, напротив поймал свою игру и если уфимцы будут играть как в третьем матче, то высока вероятность того, что серия завершиться уже 9-го марта. В общем сегодня, во всех смыслах, нас ждет один из самых важных матчей серии. Кто Салават или Авангард? Ответ на вопрос, узнаете посмотрев в прямом эфире четвертый матч супер серии на ТВ канале: «КХЛ HD».





Начало трансляции матча Спартак - Динамо в 14.30 московское время.

Хоккей, Салават Юлаев - Авангард, Прямая видео трансляция 4-го матча 1/4 финала на Востоке. Кубок Гагарина-2020, результат, счет игры...

Результат матча - победа Авангарда. Счет матча Салават Юлаев - Авангард 1-5 (0-3, 0-2, 1-0). Счет серии 2-2.





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Автор / Слава Лыжин для Wrestlingua.com

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