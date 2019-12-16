16 декабря 2019 Жеребьевка Лиги Чемпионов 16.12.2019. Прямая онлайн трансляция и результаты плей-офф 1/8 финала.

16 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 годов. В жеребьевке примут участие 16-ть сильнейших команд Европы, которые будут поделены на две корзины (сеяные и несеянные). В первой корзине будут находятся победители групп. Во второй, клубы занявшие вторые места. 16 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 годов. В жеребьевке примут участие 16-ть сильнейших команд Европы, которые будут поделены на две корзины (сеяные и несеянные). В первой корзине будут находятся победители групп. Во второй, клубы занявшие вторые места.

Ниже предлагаем Вам ознакомиться с составами корзин на престижнейшем клубном турнире Европы.





Сеяные: ПСЖ, Манчестер Сити, Ювентус, Бавария, Ливерпуль, Барселона, РБ Лейпциг, Валенсия.





Несеянные: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Аталанта, Наполи, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Лион, Челси.





Небольшое примечание к предстоящей процедуре. В 1/8 финала не могут встретиться клубы игравшие в одной группе, а также выступающие в национальном чемпионате. Первые матчи плей-офф запланированы на 18, 19 и 25, 26 февраля 2020 года. Ответные на 10, 11 и 17, 18 марта.





Начало прямой видео трансляции церемонии жеребьевки Лиги Чемпионов УЕФА в 13.00 по-Киеву, 14.00 московское время, Минск.

Составы пар 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/20 годов. 16.12.2019...

Составы пар 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/20 годов. 16.12.2019.

Боруссия Дортмунд — ПСЖ





Реал Мадрид - Манчестер Сити





Аталанта — Валенсия





Атлетико Мадрид - Ливерпуль





Челси — Бавария Мюнхен





Лион — Ювентус





Тоттенхэм Хотспур — Лейпциг





Наполи — Барселона

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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com

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