16 декабря 2019                    

Жеребьевка Лиги Чемпионов 16.12.2019. Прямая онлайн трансляция и результаты плей-офф 1/8 финала.

16 декабря, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка плей-офф 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 годов. В жеребьевке примут участие 16-ть сильнейших команд Европы, которые будут поделены на две корзины (сеяные и несеянные). В первой корзине будут находятся победители групп. Во второй, клубы занявшие вторые места. 
Ниже предлагаем Вам ознакомиться с составами корзин на престижнейшем клубном турнире Европы.

Сеяные: ПСЖ, Манчестер Сити, Ювентус, Бавария, Ливерпуль, Барселона, РБ Лейпциг, Валенсия.

Несеянные: Реал Мадрид, Тоттенхэм, Аталанта, Наполи, Атлетико, Боруссия Дортмунд, Лион, Челси.

Небольшое примечание к предстоящей процедуре. В 1/8 финала не могут встретиться клубы игравшие в одной группе, а также выступающие в национальном чемпионате. Первые матчи плей-офф запланированы на 18, 19 и 25, 26 февраля 2020 года. Ответные на 10, 11 и 17, 18 марта.

Начало прямой видео трансляции церемонии жеребьевки Лиги Чемпионов УЕФА в 13.00 по-Киеву, 14.00 московское время, Минск.  

Составы пар 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/20 годов. 16.12.2019...

Составы пар 1/8 финала Лиги Чемпионов УЕФА 2019/20 годов. 16.12.2019. 

Боруссия Дортмунд — ПСЖ

Реал Мадрид - Манчестер Сити

Аталанта — Валенсия

Атлетико Мадрид - Ливерпуль

Челси — Бавария Мюнхен

Лион — Ювентус

Тоттенхэм Хотспур — Лейпциг

Наполи — Барселона


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Автор / Егор Макаров для Wrestlingua.com
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