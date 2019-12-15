15 декабря 2019                    

Чемпионат России по боксу среди юниоров, ФИНАЛЫ, прямая онлайн видео трансляция из Нальчика

 Сегодня, 15 декабря в спорт комплексе Гладиатор, города Нальчик, что расположен по адресу Проспект Ленина 8А, пройдут финальные поединки Первенства России по боксу среди молодежи.

В турнире Чемпионата России-2019, что проходил здесь с 5-го по 15-е декабря, принимали участие лучшие молодые боксеры страны в возрасте от 19-ти до 22 лет. И сегодня мы предлагаем вашему вниманию финальные поединки, которые вы сможете посмотреть в прямом эфире по плееру представленному ниже.
ФИНАЛЬНЫЕ ПАРЫ:
 

Бокс, Чемпионат России-2019, юниры прямая онлайн видео трансляция финалов, до 22 лет


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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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