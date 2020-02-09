Детские борцовки ASICS Youth Matflex 4GS. Оригинал

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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.
Бестселлер GEL-MATFLEX 4GS обеспечивает молодым борцам гибкость и сцепление, необходимые на борцовском мате.
Колодка Калифорния обеспечивает ноге стабильную и комфортную платформу для устойчивости.
Верх из сетки обеспечивает воздухопроницаемость и превосходный комфорт стопе.
В наличии размеры: Размер 28 (американский K12) - стелька 17.5см Размер 35 (американский 4.5) - стелька 22.5см Цена: 1850грн Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой, Возможен наложенный платеж. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!