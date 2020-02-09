Детские борцовки ASICS Matflex 4GS. Оригинал

Детские борцовки ASICS Youth Matflex 4GS. Оригинал

Цена: 1850 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оригинальные детские борцовки ASICS Youth Matflex 4GS.

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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.Бестселлер GEL-MATFLEX 4GS обеспечивает молодым борцам гибкость и сцепление, необходимые на борцовском мате.Колодка Калифорния обеспечивает ноге стабильную и комфортную платформу для устойчивости.Верх из сетки обеспечивает воздухопроницаемость и превосходный комфорт стопе.Размер 28 (американский K12) - стелька 17.5смРазмер 35 (американский 4.5) - стелька 22.5см1850грнДоставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой, Возможен наложенный платеж.0982531432; 0639290089 (Татьяна)grandis0680