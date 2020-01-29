Детские борцовки Asics Cael V5.0 GS. Оригинал

Продам борцовки, боксерки Asics Cael V5.0 GS. Оригинал

Цена: 1800 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оригинальные борцовки Asics Cael V5.0 GS.

В наличии:

Размер 36 (американский 5) - стелька 22,5см

Цена: 1800грн



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Оригинальные борцовки, привезены из Америки.ASICS Cael V5.0 - усовершенствованная модель ASICS Cael.Сетчатые вставки обеспечивают хорошую вентиляцию стопы.На язычке присутствует карманчик для шнурков.Стелька ComforDry создана из антибактериального материала, снижает потовыделение и предотвращает образование запахов.Легкие и износостойкие борцовки обеспечивают борцам необходимую плотно прилегающую посадку и интенсивное сцепление с поверхностью ковра.Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой.0982531432; 0639290089 (Татьяна)grandis0680