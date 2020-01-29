Детские борцовки Asics Cael V5.0 GS. Оригинал Продам борцовки, боксерки Asics Cael V5.0 GS. Оригинал
Цена:
1800 грн.
В наличии
Размеры в наличии:
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Оплата и доставка: - по Украине возможна предоплата и наложенный платеж - ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате - WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS
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ASICS Cael V5.0 - усовершенствованная модель ASICS Cael. Сетчатые вставки обеспечивают хорошую вентиляцию стопы. На язычке присутствует карманчик для шнурков. Стелька ComforDry создана из антибактериального материала, снижает потовыделение и предотвращает образование запахов. Легкие и износостойкие борцовки обеспечивают борцам необходимую плотно прилегающую посадку и интенсивное сцепление с поверхностью ковра.
В наличии: Размер 36 (американский 5) - стелька 22,5см Цена: 1800грн
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