Борцовки Adidas Mat Hog 2.0

Продам борцовки Adidas Mat Hog 2.0. Оригинал

Цена: 1700 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оплата и доставка:

- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж

- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате

- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS



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Оригинальные борцовки Adidas Mat Hog 2.0.

В наличии:



Размер 41 1/3 (американский 8) - 26см



Цена: 1700 грн



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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке. Adidas Adidas Mat Hog 2.0 предлагает спортсменам любого уровня подготовки идеальное сочетание превосходного, многократно выверенного качества по доступной цене.Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой.0982531432; 0639290089 (Татьяна)grandis0680