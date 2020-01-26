Детские борцовки Adidas Mat Wizard 4. Оригинал

Продам детские борцовки Adidas Mat Wizard 4 . Оригинал

Цена: 2100 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оплата и доставка:

- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж

- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате

- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS



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Оригинальные детские борцовки Adidas HVC 2.

В наличии:

Размер 34 (американский 2,5) - 21см



Цена: 2100 грн



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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке. Adidas HVC 2 предлагает спортсменам любого уровня подготовки идеальное сочетание превосходного, многократно выверенного качества по доступной цене.Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой.0982531432; 0639290089 (Татьяна)grandis0680