Вчера, 13:11                    

Борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал
Продам борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал

Цена:

2750 грн.



В наличии

Размеры в наличии:

Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.
Мы предложим лучшую цену!

Оплата и доставка:
- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж
- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате
- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS

Наши гарантии: Лучшая гарантия надежности Wrestlingua.com - это отзывы покупателей
Отзывы В НАШЕЙ ЛЕНТЕ ВК:


Оригинальные борцовки Asics JB Elite IV.

Оригинальные борцовки Asics JB Elite IV привезены из Америки.

В наличии:
Размер 39,5 (американский 8) – 25,5см
Размер 40,5 (американский 8.5) - стелька 26см  
Размер 41,5 (американский 9) - стелька 26.5см  
Размер 42,5 (американский 10) - стелька 27см  
Размер 43,5 (американский 10,5) - стелька 27.5см  
Размер 45 (американский 11,5) - стелька 28.5см  
Цена: 2999грн  2750грн

Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!

Контакты:
Телефон: 0982531432;   0639290089  (Татьяна)
Skype: grandis0680

             


Комментарии


По вопросам приобретения обращайтесь:

Телефоны:
098 253 14 32 Viber, WhatsApp
093 207 67 95 Viber, WhatsApp
Группа ВК
Skype: grandis0680
АФИША
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Евровидение-2020 отменили в связи с пандемией коронавируса!
Евровидение-2020 отменили в связи с пандемией коронавируса!
Официально: Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесен на 2021 год!
Официально: Чемпионат Европы по футболу-2020 перенесен на 2021 год!
Видео
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Видео!
Вольная борьба Топ-10 красивейших моментов, видео.
Вольная борьба Топ-10 красивейших моментов, видео.
Видео!
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Новак Джокович - Доминик Тим, ФИНАЛ Открытого чемпионата Австралии-2020. Видеозапись и резезультат матча, смотреть
Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть
Теннис, Федерер - Джокович, ФИНАЛ Уимблдона-2019. Полная видеозапись матча, смотреть
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.
Сумасшедшие ДРАКИ в БОРЬБЕ, видео.
Видео!
Продам борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал

Борцовки Asics JB Elite IV. Оригинал

2750 грн. В наличии
Продам борцовки ASICS TIGER. Оригинал

Борцовки Asics Tiger. Оригинал из Японии

250 В наличии
Продам борцовки Nike Inflict 3. Оригинал

Борцовки Nike Inflict 3

2999 грн. В наличии

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»