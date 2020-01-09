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ASICS Snapdown Оригинал
Продам борцовки ASICS Snapdown. Оригинал

Цена:

1850 грн.



В наличии

Размеры в наличии:

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Оплата и доставка:
- по Украине возможна предоплата и наложенный платеж
- ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате
- WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS

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Оригинальные борцовки ASICS Snapdown Wrestling Shoe.

Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.

Asics Snapdown соответствуют всем потребностям спортсменов-борцов. С первой до последней минуты тренировки, борцовки обеспечат превосходную поддержку и защиту ваших стоп. Верх модели выполнен из синтетической кожи и легкой и воздухопроницаемой сетки. Цельная подошва из плотной резины обеспечивает прекрасное сцепление с поверхностью. Благодаря износостойким мягким материалам, обувь прослужит вам не один сезон. Классическая система шнуровки гарантирует идеальную фиксацию стопы. Внутренняя отделка - мягкий текстильный материал. Стелька выполнена из EVA пластика с текстильным верхом. В таких борцовках ваши тренировки станут еще эффективнее. Они подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.

В наличии:
Размер 39,5 (американский 8) - стелька 25,5см  

 Цена:  1850грн
Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!

Контакты:
Телефон: 0982531432;   0639290089  (Татьяна)
Skype: grandis0680




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