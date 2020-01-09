Продам борцовки ASICS Snapdown. Оригинал

Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас. Мы предложим лучшую цену!
Оплата и доставка: - по Украине возможна предоплата и наложенный платеж - ДОСТАВЛЯЕМ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ ПЛАНЕТЫ ЗА 10-15 ДНЕЙ, за перделы Украины доставка по предоплате - WE DELIVER TO ANY PLANET PLACE FOR 10-15 DAYS
Наши гарантии:Лучшая гарантия надежности Wrestlingua.com - это отзывы покупателей Отзывы В НАШЕЙ ЛЕНТЕ ВК:
Оригинальные борцовки ASICS Snapdown Wrestling Shoe.
Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.
Asics Snapdown соответствуют всем потребностям спортсменов-борцов. С первой до последней минуты тренировки, борцовки обеспечат превосходную поддержку и защиту ваших стоп. Верх модели выполнен из синтетической кожи и легкой и воздухопроницаемой сетки. Цельная подошва из плотной резины обеспечивает прекрасное сцепление с поверхностью. Благодаря износостойким мягким материалам, обувь прослужит вам не один сезон. Классическая система шнуровки гарантирует идеальную фиксацию стопы. Внутренняя отделка - мягкий текстильный материал. Стелька выполнена из EVA пластика с текстильным верхом. В таких борцовках ваши тренировки станут еще эффективнее. Они подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.
В наличии: Размер 39,5 (американский 8) - стелька 25,5см
Цена: 1850грн
Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!