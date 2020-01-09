ASICS Snapdown Оригинал

Продам борцовки ASICS Snapdown. Оригинал

Цена: 1850 грн.



В наличии Размеры в наличии: Нет нужного размера? Вы можете заказать его у нас.

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Оригинальные борцовки ASICS Snapdown Wrestling Shoe.

В наличии:

Размер 39,5 (американский 8) - стелька 25,5см



Цена: 1850грн

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Борцовки привезены из Америки и продаются в оригинальной коробке.Asics Snapdown соответствуют всем потребностям спортсменов-борцов. С первой до последней минуты тренировки, борцовки обеспечат превосходную поддержку и защиту ваших стоп. Верх модели выполнен из синтетической кожи и легкой и воздухопроницаемой сетки. Цельная подошва из плотной резины обеспечивает прекрасное сцепление с поверхностью. Благодаря износостойким мягким материалам, обувь прослужит вам не один сезон. Классическая система шнуровки гарантирует идеальную фиксацию стопы. Внутренняя отделка - мягкий текстильный материал. Стелька выполнена из EVA пластика с текстильным верхом. В таких борцовках ваши тренировки станут еще эффективнее. Они подчеркнут ваш стиль и индивидуальность.Доставка по Украине за счет покупателя Новой почтой или Укрпочтой. По Хмельницкому доставка БЕСПЛАТНО!0982531432; 0639290089 (Татьяна)grandis0680