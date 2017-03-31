Вчера, 19:31 Привітання для Володимира Євонова!

Сьогодні, 20 грудня, День народження заслуженого працівника фізичної культури, головного тренера Національної збірної команди України з жіночої боротьби Володимира Євонова!

Wrestlingua.com вітає Володимира Євгеновича та бажає міцного здоров`я, успіхів у всіх починаннях та перемог по життю!

Вже багато років поспіль ви очолюєте найсильнішу команду Європи, під вашим керівництвом наша збірна здобувала найвищі нагороди, віримо, що так буде і надалі. Бажаємо вам в новому Олімпійському році втілення всіх олімпійських мрій!



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