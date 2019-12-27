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Хоккей сегодня 5 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Финалы, расписание и результаты матчей.

Сегодня, 5 января, в чешском городе Острава пройдет 9-й, заключительный игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы финальные матчи и матч на вылет. Вчера, как вы помните в финал пробились сборные России и Канады.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание финальных игр молодежного Чемпионата мира-2020 по хоккею. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице..

Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 05.01.2019 (мск).

МАТЧ ЗА ПРАВО ОСТАТЬСЯ В ВЫСШЕМ ДИВИЗИОНЕ на 2021 год
13:00 Казахстан U20 - Германия U20  - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

МАТЧ ЗА БРОНЗУ
17:00 Швеция U20 - Финляндия U20  - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

МАТЧ ЗА ЗОЛОТО
21:00 Канада U20 - Россия U20  - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ



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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
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