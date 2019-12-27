Сегодня, 12:39 Хоккей сегодня 5 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Финалы, расписание и результаты матчей.

Сегодня, 5 января, в чешском городе Острава пройдет 9-й, заключительный игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы финальные матчи и матч на вылет. Вчера, как вы помните в финал пробились сборные России и Канады.





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Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 05.01.2019 (мск).

МАТЧ ЗА ПРАВО ОСТАТЬСЯ В ВЫСШЕМ ДИВИЗИОНЕ на 2021 год

13:00 Казахстан U20 - Германия U20 - Казахстан U20 - Германия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ



МАТЧ ЗА БРОНЗУ

17:00 Швеция U20 - Финляндия U20 - Швеция U20 - Финляндия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ



МАТЧ ЗА ЗОЛОТО

21:00 Канада U20 - Россия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ Канада U20 - Россия U20 -







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Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

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