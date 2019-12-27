Сегодня, 12:21                    

Хоккей сегодня 4 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Полуфиналы, расписание и результаты матчей.

4 января, в чешском городе Острава пройдет восьмой игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы полуфинальные матчи. В числе четверки лучших команд Чемпионата, за выход в финал МЧМ-2020 будет сражаться сборная России. Соперниками российских хоккеистов будут сверстники из Швеции.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание полуфинальных игр молодежного Чемпионата мира-2020 по хоккею. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице..

Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 04.01.2019 (мск).

17:00 Швеция U20 - Россия U20  - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

21:00 Канада U20 - Финляндия U20  - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ



Наше приложение для iOS и Android

Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
Комментарии
Online Табло
Лыжи, Спринт классикой 04.01.2020, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция из Италии, где смотреть
Лыжи, Спринт классикой 04.01.2020, Тур де Ски, ОНЛАЙН видео трансляция из Италии, где
LIVE!
Лыжи, Мужской Масс-старт, классика 03.01.2020, Онлайн видео трансляция из Валь ди Фиемме, где смотреть
Лыжи, Мужской Масс-старт, классика 03.01.2020, Онлайн видео трансляция из Валь ди Фиемме,
Результат гонки!
Лыжи, Масс-старт, женщины 03.01.2020, Онлайн видео трансляция из итальянского Валь ди Фиемме, где смотреть
Лыжи, Масс-старт, женщины 03.01.2020, Онлайн видео трансляция из итальянского Валь ди
Результат гонки!
Хоккей U20: Швеция - Чехия 02.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата мира по хоккею 2020, где смотреть
Хоккей U20: Швеция - Чехия 02.01.2020, ОНЛАЙН видео трансляция молодежного чемпионата
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Хоккей сегодня 4 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Полуфиналы, расписание и результаты матчей.
Хоккей сегодня 4 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Полуфиналы, расписание и результаты матчей.
Лыжные гонки сегодня 04.01.2020,
Лыжные гонки сегодня 04.01.2020, "Тур де Ски". Расписание и результаты спринтерских гонок классикой.
Лыжные гонки сегодня 03.01.2020, Тур де Ски. Расписание и результаты масс-стартов в итальянском Валь ди Фиемме.
Лыжные гонки сегодня 03.01.2020, Тур де Ски. Расписание и результаты масс-стартов в итальянском Валь ди Фиемме.
ВИДЕО АРХИВ
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова, Нефтеюганск-2019, результаты, протоколы
Данила Картавый победитель Международного турнира по вольной борьбе, Кубок Югры на призы Владимира Семенова,
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Исраил Касумов - Сослан Рамонов видео запись полуфинальной схватки на МТ в Нефтеюганске, смотреть
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.
Бокс сегодня: Александр Гвоздик - Артур Бетербиев, видео запись онлайн трансляции последнего боя Гвоздика, Бетербиева.

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»