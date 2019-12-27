Сегодня, 12:21 Хоккей сегодня 4 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Полуфиналы, расписание и результаты матчей.

4 января, в чешском городе Острава пройдет восьмой игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы полуфинальные матчи. В числе четверки лучших команд Чемпионата, за выход в финал МЧМ-2020 будет сражаться сборная России. Соперниками российских хоккеистов будут сверстники из Швеции.





Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание полуфинальных игр молодежного Чемпионата мира-2020 по хоккею. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице..

Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 04.01.2019 (мск).

17:00 Швеция U20 - Россия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ





21:00 Канада U20 - Финляндия U20 - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ







Наше приложение для iOS и Android





Автор / Семен Лобанов для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!