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Хоккей сегодня 2 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Четвертьфиналы, расписание и результаты матчей. Россия - Швейцария.

2 января, в чешских городах Острава и Тршинец пройдет седьмой игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы четвертьфинальные матчи. В том числе, за выход в  полуфинал мирового первенства поспорит сборная России. Соперниками российских хоккеистов будут сверстники из Швейцарии.

Wrestlingua.com - предлагает вашему вниманию расписание четвертьфинальных игр молодежного Чемпионата мира-2020 по хоккею. Пользуйтесь программой, чтоб не пропустить ничего интересного. Результаты матчей, здесь же по завершению игрового дня. Следите за обновлениями на странице..

Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 02.01.2019 (Московское время).

14:30 Швейцария U20 - Россия U20  - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

17:00 Канада U20 - Словакия U20  - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

19:30 США U20 - Финляндия U20  - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ

22:00 Швеция U20 - Чехия U20  - ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ


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