Сегодня, 10:14 Хоккей сегодня 2 января, Чемпионат мира-2020 среди молодежи. Четвертьфиналы, расписание и результаты матчей. Россия - Швейцария.

2 января, в чешских городах Острава и Тршинец пройдет седьмой игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы четвертьфинальные матчи. В том числе, за выход в полуфинал мирового первенства поспорит сборная России. Соперниками российских хоккеистов будут сверстники из Швейцарии. 2 января, в чешских городах Острава и Тршинец пройдет седьмой игровой день молодежного Чемпионата мира по Хоккею с шайбой-2020 среди спортсменов до 20 лет. На сегодня запланированы четвертьфинальные матчи. В том числе, за выход в полуфинал мирового первенства поспорит сборная России. Соперниками российских хоккеистов будут сверстники из Швейцарии.





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Хоккей, Чемпионат мира U20, расписание и результаты матчей 02.01.2019 (Московское время).





ПРЯМАЯ ВИДЕО ТРАНСЛЯЦИЯ 17:00 Канада U20 - Словакия U20 -





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22:00 Швеция U20 - Чехия U20 -

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