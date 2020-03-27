Сегодня, 16:44 Главный тренер сборной Казахстана по ГРБ прокомментировал перенос ОИ на 2021 год

"Перенос Олимпийских игр - правильное решение, потому что необходимо заботиться о здоровье спортсменов, всех болельщиков и всех тех, кто задействован в организации такого важного мероприятия. На данный момент спортсмены тренируются дома и мы отслеживаем их прогресс.

Отсрочка Олимпиады в Токио станет отличной возможностью для наших юных борцов, которые заинтересованы в работе с лучшими из сборной, в тренировках с ними и в повышении квалификации. Для выполнения поставленных задач у нас теперь есть целый год".

Наше приложение для iOS и Android





Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!