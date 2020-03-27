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Главный тренер сборной Казахстана по ГРБ прокомментировал перенос ОИ на 2021 год

Пандемия коронавируса вынудила большинство стран мира уйти на карантин. Отменены все массовые мероприятия, в том числе и спортивные.

Олимпийские игры в Токио (Япония) перенесены на 2021 год, также в 2020 году не состоится чемпионат мира по борьбе - о принятых решениях Объединённого мира борьбы (United World Wrestling, UWW) читайте подробнее по этой ССЫЛКЕ.

Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бахтияр Байсеитов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК):
"Перенос Олимпийских игр - правильное решение, потому что необходимо заботиться о здоровье спортсменов, всех болельщиков и всех тех, кто задействован в организации такого важного мероприятия. На данный момент спортсмены тренируются дома и мы отслеживаем их прогресс.  
Отсрочка Олимпиады в Токио станет отличной возможностью для наших юных борцов, которые заинтересованы в работе с лучшими из сборной, в тренировках с ними и в повышении квалификации. Для выполнения поставленных задач у нас теперь есть целый год".

Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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