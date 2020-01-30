Сегодня, 12:03                    

Федерер - Джокович, Видео полуфинала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть

29 января, на арене "им Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия) состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2020 по теннису. На центральный корт "Мельбурн-Парка" вышли "Живые легенды мирового тенниса". Швейцарец  Роджер Федерер оспаривал путевку в финал с сербом Новаком Джоковичем. Два наиболее титулованных тенниситов австралийского мэйджора встречались на корте. В активе Роджера 6-ть титулов в Австралии. Новак 7-мь раз серб побеждал в Мельбурне.

Матч получился достаточно упорным, однако за небольшим преимуществом более молодого серба. Как это было, смотрите лучшие фрагменты и ключевые розыгрыши в ОНЛАЙН видео повторе из Австралии...

Novak Djokovic vs Roger Federer Extended Highlights | Australian Open 2020, Видео запись ключевых моментов матча 1/2 финала.


Наше приложение для iOS и Android

Комментарии
Online Табло
Абдулрашид Садулаев - свежее интервью, 08.04.2020 видео!
Абдулрашид Садулаев - свежее интервью, 08.04.2020 видео!
Видео!
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.
ВИДЕО!
Хоккей, Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск 03.04.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Юность-Минск - Шахтёр-Солигорск 03.04.2020. ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала Экстралиги, где смотреть
Хоккей, Шахтёр-Солигорск - Юность-Минск 01.04.2020, Прямая ОНЛАЙН видео трансляция финала
Результат матча!
КАЛЕНДАРЬ И ТЕКУЩЕЕ
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Все апрельские турниры по спортивной борьбе под эгидой UWW - ОТЛОЖЕНЫ.
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Футбол: Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы перенесены!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
Теннис: Ролан Гаррос-2020 перенесён на осень!
ВИДЕО АРХИВ
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.
Вольная и греко-римская борьба, ТОП-10 лучших бросков, смотреть видео.
ВИДЕО!
Рафаэль Надаль - Доминик Тим, Видео 1/4 финала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть
Рафаэль Надаль - Доминик Тим, Видео 1/4 финала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Бесик Кудухов - лучшие моменты карьеры, видео!
Видео!

Благотворительная организация «СИЯНИЕ НАДЕЖДЫ»