Сегодня, 12:03 Федерер - Джокович, Видео полуфинала Australian Open-2020. Видеозапись и результат матча, смотреть

29 января, на арене "им Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия) состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2020 по теннису. На центральный корт "Мельбурн-Парка" вышли "Живые легенды мирового тенниса". Швейцарец Роджер Федерер оспаривал путевку в финал с сербом Новаком Джоковичем. Два наиболее титулованных тенниситов австралийского мэйджора встречались на корте. В активе Роджера 6-ть титулов в Австралии. Новак 7-мь раз серб побеждал в Мельбурне. 29 января, на арене "им Рода Лейвера" в Мельбурне (Австралия) состоялся полуфинальный матч Открытого чемпионата Австралии 2020 по теннису. На центральный корт "Мельбурн-Парка" вышли "Живые легенды мирового тенниса". Швейцарец Роджер Федерер оспаривал путевку в финал с сербом Новаком Джоковичем. Два наиболее титулованных тенниситов австралийского мэйджора встречались на корте. В активе Роджера 6-ть титулов в Австралии. Новак 7-мь раз серб побеждал в Мельбурне.





Матч получился достаточно упорным, однако за небольшим преимуществом более молодого серба. Как это было, смотрите лучшие фрагменты и ключевые розыгрыши в ОНЛАЙН видео повторе из Австралии...





Novak Djokovic vs Roger Federer Extended Highlights | Australian Open 2020, Видео запись ключевых моментов матча 1/2 финала.

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