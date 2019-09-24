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Александр Хоцяновский: Призываю всех спортсменов не падать духом! (+ видео)

Призёр Европейских игр, а также чемпионатов мира и Европы украинский супертяж вольного стиля Александр Хоцяновский также вынужден проводить тренировки в условиях карантина.

Капитан и лидер сборной Украины Хоцяновский призывает коллег-спортсменов не унывать и не падать духом из-за пандемии коронавируса - все спортивные события отменены минимум до июня 2020 года.

Супертяж записал для коллег видеоролик. Показал, как тренируется в домашних условиях, а также обратился со словами поддержки:
"Я призываю всех спортсменов не падать духом, иметь терпение, выдержку и тренироваться, конечно, дома".

Хоцяновский завоевал бронзу на ЧМ-2019 в Нур-Султане (Казахстан), тем самым забронировав за собой место на Олимпийских играх в Токио (Япония), которые из-за пандемии были перенесены с 2020-й на 2021-й год.

Тренировка с Александром Хоцяновским


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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
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