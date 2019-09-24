Сегодня, 11:58 Александр Хоцяновский: Призываю всех спортсменов не падать духом! (+ видео)

"Я призываю всех спортсменов не падать духом, иметь терпение, выдержку и тренироваться, конечно, дома".

Тренировка с Александром Хоцяновским

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Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com

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