Александр Хоцяновский: Призываю всех спортсменов не падать духом! (+ видео)

Капитан и лидер сборной Украины Хоцяновский призывает коллег-спортсменов не унывать и не падать духом из-за пандемии коронавируса - все спортивные события отменены минимум до июня 2020 года.
Супертяж записал для коллег видеоролик. Показал, как тренируется в домашних условиях, а также обратился со словами поддержки:
"Я призываю всех спортсменов не падать духом, иметь терпение, выдержку и тренироваться, конечно, дома".
Хоцяновский завоевал бронзу на ЧМ-2019 в Нур-Султане (Казахстан), тем самым забронировав за собой место на Олимпийских играх в Токио (Япония), которые из-за пандемии были перенесены с 2020-й на 2021-й год.
Тренировка с Александром Хоцяновским
Автор / Иван Иванов для Wrestlingua.com
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!
© Все права защищены, при использовании материалов ссылка (для интернет-изданий активная, индексируемая гиперссылка) на Wrestlingua.com обязательна!