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Топ-боец UFC - Тони Фергюсон прокоментировал отмену UFC 249.

Экс-чемпион UFC в легком весе, американский боец Тони Фергюсон высказался об отмене шоу  UFC 249, по-причине распространения коронавируса COVID-19.

Напомним, изначально турнир планировался в Бруклине (Нью-Йорк), где Тони намеривался оспорить титул с действующим чемпионом из России - Хабибом Нурмагомедовым. Затем, проведение бойцовского шоу планировалось на арене "Tachi Palace Casino Resort" в индейской резервации города Лемур (Калифорния). Фергюсон должен был выйти в клетку с соотечественником Джастином Гэтжи. Однако всем этим планам не суждено было воплотиться в жизнь. Что поэтому поводу думает "Эль Кукуй" приведено ниже на странице...

«Уверен, для этого есть веская причина, давайте смотреть на вещи реально. Мне же нужно продолжать сохранять веру, нужно держаться.

Я просто намерен собирать трофеи и продолжать делать то же самое, что и раньше. Каждое утро я просыпаюсь, читаю молитву, обнимаю сына, целую жену и работаю над собой.

Не перестану улыбаться и тренироваться. Я же очень худой, хочу накачать мышцы, буду стараться изо всех сил», — приводит слова Фергюсона издание Orange County Register.


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Автор / Иван Чиж для Wrestlingua.com
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